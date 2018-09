ZILELE MODEI LA CHIŞINĂU. Timp de două zile, designerii îşi vor prezenta lucrările

A început săptămâna modei la Chişinău. 20 de designeri autohtoni şi-au prezentat colecţiile de toamnă-iarnă în deschiderea evenimentului.

Printre cei care au participat pentru prima dată la "Moldova Fashion Days" este şi Natalia Ştirbu. Tânăra creatoare a prezentat o colecţie de haine pentru copii.



"Tot ce este natural. Stofe bine selectate, colorit liniştit şi în game calde.Croieli comode şi uşor de îmbrăcat", a spus designerul pentru copiii, Natalia Știrbu.



Specialiştii spun că în acest sezon pentru bărbaţi rămâne în vogă stilul clasic italian, iar femeile nu vor mai purta fuste casual.



"Îmbrăcămintea este clasică. Pentru bărbaţi este linia casual. Smoking cu doi nasturi sau un nasture. Pentru femei, coloristica deschisă. Sunt foarte mult cu flori, cu cupoane cu broderii ceea ce corespunde tendinţei modei 2018 2019", a spus directorul unei fabrici de haine, Tamara Luchian.



În materie de accesorii, genţile de dimensiuni mari rămân în trend. S-au schimbat doar nuanţele, afirmă creatorii de modă.



"Este albastru, bordo.Clutch - uri, genţi mai mari, medii", a spus reprezentantul unui brand autohton, Lia Bejenari.



Evenimentul a adunat zeci de femei curioase să afle ce se poartă în sezonul rece şi dornice să-şi reînnoiască garderoba.



"Haine de toamnă. Vara a trecut deja. Trebuie să ne cumpărăm ceva nou."



"Urmăresc an de an ce se întâmplă.Îmi place că lucrurile evoluează şi sunt din ce în ce mai frumoase. Producătorii noştri ne bucură de fiecare dată cu colecţii noi şi am venit să văd."



Designerii autohtoni au primit aprecieri înalte şi de la oaspeţii din România.



"Sunt deosebite. Au o influenţă rusească, care mie îmi place de altfel", a spus designer din România, Loredana Stăncescu.



Evenimentul reprezintă o punte de lansare pentru tinerii specialişti, dar şi o platformă de promovare pentru cei cu renume în lumea fashionului.



"Avem designeri de copiii, avem designeri pentru bărbaţi, pentru femei. Avem designeri începători. Ei defapt sunt cei care vor trasa tendinţele de modă în Republica Moldova", a spus directorul executiv APIUS, Tatiana Eremciuc.



"Industria uşoară este în top 5 industrii exportatoare din Republica Moldova. Avem peste 400 mln de dolari care pleacă la export şi 27 de mii de femei lucrează în această industrie", a spus directoarea Proiectului de Competitivitate USAID, Doina Nistor.



"Moldova Fashion Days" a ajuns la a 14-a ediţie.