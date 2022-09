Zilele Filmului Românesc la Chișinău: Filmul „Senatorul melcilor” a adunat zeci de spectatori

Zilele filmului românesc au debutat cu una dintre cele mai bune pelicule cinematografice. Filmul „Senatorul melcilor” a adunat joi zeci de spectatori şi a fost proiectat în prezenţa actorului principal, Dorel Vișan. Rolul lui în acest film a fost cel mai remarcabil din cariera sa. În calitate de invitat special al evenimentului, Dorel Vişan a organizat şi o discuţie cu spectatorii.Filmul „Senatorul melcilor” este o producţie a anului 1995, în regia lui Mircea Daneliuc. Pelicula îl pune în prim-plan pe un senator, pe nume Vârtosu, venit de la Bucureşti la o vilă montană, pentru a inaugura o turbină eoliană.Vizita senatorului stârneşte un val de reclamaţii din partea ţăranilor, nemulţumiţi de felul cum au fost reîmproprietăriți, dar demnitarul preferă să-şi vadă de imaginea, confortul şi interesele proprii. Într-un final, conflictul generează în unul etnic şi se sfârşeşte cu o serie de omoruri şi un sat incendiat în Mureş. Dincolo de mesajul politic, actorul spune că morala acestui film este mult mai profundă.DOREL VIŞAN, actor: „Cu mesaje de umanitate, cu mesaje de iubire, cu mesaje de unitate, tot ce este frumos, că ce este urât se descoperă rapid”.Actorul o organizat apoi o dezbatere cu publicul.„Fără public, ceea ce facem noi nu are nicio valoare, pentru ei este făcut şi ei trebuie să închidă cortina, aici mereu am găsit un public minunat”.„Mi-a plăcut mult, un film autentic, o senzaţie de putere, puterea emoţiilor. Un actor jos pălăria”.„Simt o apartenenţă şi noi putem să înţelegem foarte bine filmele lor. Eu simt că şi noi, Republica Moldova este reprezentată prin asta”.La împlinirea vârstei de 85 de ani, actorul Dorel Vișan a fost invitatul special al actualei ediţii a Zilelor Filmului Românesc. Actorul mai joacă şi în alte filme, prezentate la Chişinău: "Iacob" şi "O lacrimă de fată".În cadrul acestui eveniment cinematografic, pot fi vizionate cele mai noi producţii realizate peste Prut şi premiate la unele dintre principalele festivaluri de film, precum cele de la Cannes, Veneţia şi San Sebastian.ADRIAN DUPU, Secretar de Stat Departamentului pentru Relaţii cu Republica: „Ne bucură că şi interesul creşte de la an la an. Mă bucur că în acest an se desfăşoară în condiţii moderne, pentru că era păcat ca filmele de succes la nivel internaţional să nu fie privite la cea mai înaltă calitate”.LILIANA NICOLAESCU-ONOFREI, şefa comisiei parlamentare cultură, educație: „Trebuie să facem nu doar poduri fizice, dar şi culturale, poduri în cinematografie, poduri în educaţie, asta trebuie să facem noi românii de pe ambele maluri ale Prutului”.În octombrie, Zilele Filmului Românesc vor avea loc în alte cinci oraşe din Republica Moldova: Bălţi, Soroca, Nisporeni, Călăraşi şi Cahul.DUMITRU GROSEI, organizator Zilele Filmului Românesc: „Mergem în fiecare oraş câte două zile de program, iar la Bălţi vom avea trei zile, încă o lună de acum încolo vom merge în cinci oraşe. O să începem la Bălţi şi vom încheia la Cahul pe 30 octombrie”.Zilele Filmului Românesc se află la a opta ediţie, în acest an.