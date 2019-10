Zilele Filmului Românesc la Chişinău: Cele mai de succes pelicule de peste Prut vor putea fi urmărite la Centrul Cultural Odeon

Proiecții româneşti pe ecranele din Moldova. Timp de patru zile, cele mai recente şi de succes pelicule de peste Prut vor putea fi urmărite de cinefilii de la noi în cadrul unei noi ediţii a cunoscutului eveniment "Zilele Filmului Românesc la Chişinău".

Prima peliculă, urmărită ieri la Centrul Cultural Odeon, a fost realizată de regizorul Corneliu Porumboiu. Filmul , "La Gomera", a avut premiera mondială la Festivalul de la Cannes şi va fi nominalizat la Premiile Oscar din 2020.



Filmul povesteşte istoria unui poliţist român corupt, pe nume Cristi, implicat într-o afacere de 30 de milioane de euro cu mafia. Acesta ajunge pe insula La Gomera, în Spania, pentru a învăţa "El Silbo", un fel de limbaj fluierat folosit de localnici.



"E un film bun, ceva nou, mi-a plăcut că în România au început să facă filme și bune, filme detectiv, cu mafia. E ok, e un film de relaxare pentru mine a fost", a spus un spectator.



"La Gomera" e un amestec de comedie-noir, de un pic de tragedie umană dacă vreți, e o istorie cu totul specială, mi-a plăcut și cu siguranță c-o să facă parte din lista de filme pentru anul 2019 pe care o să le recomand cu încredere prietenilor cinefili", a precizat o spectatoare.



"O cinematografie modernă, care așa cum s-a spus și la început, e pe deplin integrată în cinematografia mondială", a subliniat un cinefil.



"Cinematografia românească a ultimelor ani, așa - numita 'Cinematografia a noului val', să știți a reușit să spargă orice fel de granițe internaționale", a subliniat Daniel Ioniţă, Ambasadorul României în Republica Moldova.



Potrivit organizatorilor, în ultimii ani moldovenii sunt tot mai interesaţi de filmele româneşti.



"Publicul e, pot să zic că e din ce în ce mai cuplat evenimentului nostru. Țin minte în primul an că exista o reticență și oamenii nu îndrăzneau să ne întrebe după proiecții prea multe, dar încet, încet am adus și mai mulți invitați care să vorbească cu publicul și am stabilit așa o legătură", a declarat Mariana Crişan, organizator din România.



"Mai avem un grupaj de filme interesante, noi, proaspete, Arest, Povestea unui pier de vară, mai avem Aliste, de asemenea avem și două filme la capitolul retro", a spus Dumitru Grosei, regizor, organizator.



Regizorii de la noi sunt de părere că moldovenii mai au multe de învățat de la vecinii de peste Prut.



"Ei sunt cu câțiva zeci de ani înainte noastră pentru că au început producțiile de film în noul val al cinematografiei chiar din '90, noi a trebuit să mai așteptăm un pic", a precizat Virgiliu Mărgineanu, regizor de film.



În total, nouă lungmetraje şi cinci scurtmetraje fac parte din selecţia Zilei Filmului Românesc 2019. În premieră, peliculele vor fi rulate şi în alte oraşe, la Cahul, Călăraşi şi Nisporeni.