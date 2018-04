Zilele Filmului american la Chişinău. Ce pelicule vor rula la cimatograful Odeon

Filmul american vine la Chişinău. Genericul ediției din acest an, organizată de Ambasada Statelor Unite, este sportul și spiritul uman. Peliculele vor fi rulate la Centrul Cultural Odeon din Capitală, transmite IPN.

Evenimentul de inaugurare va începe joi, la ora 18:00, cu pelicula The Pride of the Yankees (Mândria Yankeilor). A doua zi vor fi rulate două filme: Invincible (Invincibil) – la ora 17:00 și The Fighter (Luptătorul) – la ora 19:00.

Pe data de 21 aprilie va fi prezentat filmul Hoosiers (Antrenorii), începând cu ora 14:00. De la ora 16:30, va fi prezentat filmul 42, iar începând cu ora 19:00 va fi rulat filmul Moneyball (Moneyball: Arta de a învinge).

În ultima zi, pe 22 aprilie, la ora 15:00 va fi rulat filmul Cars 3 (Mașini 3). Peste două ore va începe filmul Friday Night Lights (Vis împlinit), iar ultimul film din ediția a XII-a a Zilelor Filmului American, Miracle (Miracolul), va începe la ora 19:30.

"De la baschet la box, baseball și fotbal american – aceste filme te vor motiva să vrei să-ți reînnoiești abonamentul la sală și să-i arăți lumii întregi de ce ești în stare. Subiectele sunt demne de Hollywood, dar sunt bazate pe fapte reale. De la Jackie Robinson, care accede în Liga Majoră a Baseball-ului și până la o echipă de baschet dintr-un orășel mic din statul Indiana, care sfidează improbabilitatea de a câștiga un campionat – acestea sunt filme care continuă să inspire și să ne amintească cât de măreți putem fi", se menționează într-un comunicat de presă al Ambasadei SUA la Chișinău.

Intrarea la toate filmele este liberă.