ZILELE DIASPOREI: Locuitorii oraşului Ialoveni stabiliţi peste hotare susţin activ proiectele de dezvoltare a localităţii

Deşi sunt departe de locul de baştină, mai mulţi locuitori ai oraşului Ialoveni stabiliţi peste hotare susţin activ proiectele de dezvoltare a localităţii.

Aceştia s-au reunit în cadrul Zilelor Diasporei, unde au avut prilejul să vadă rezultatele eforturilor dar şi unde au fost investiţi banii lor pe parcursul mai multor ani. La eveniment au participat peste 130 de moldoveni stabiliţi peste hotarele ţării.



Igor Balaur e stabilit în Franţa de 20 de ani. Acolo este antrenor la luptele greco-romane, dar nu a uitat niciodată de casă. A investit în mai multe proiecte la baştină şi a cumpărat echipament sportiv pentru tinerii din Ialoveni.



"Particip activ la suţinerea orăşelului meu natal. Anul acesta am realizat o gramada lucruri bune, am facut o sala de lupte greco-romane si libere, trei saltele am adus la orăselul Ialoveni. Încercăm să facem lucruri bune", a spus moldoveanul stabilit în Franţa, Igor Balaur.



Familia Artenii a plecat acum 15 ani în Rusia, dar a susținut mereu cu donații proiectele care au fost implementate. În viitor, aceştia îşi doresc să revină la locul de baştină.



"Ne stăruim să donăm, să participăm activ în diferite proiecte. În proiectul autoturn noi ne bucurăm că totul a ieşit foarte bine", a spus reprezentantul diasporei, Aliona Artenii.



Şi Ion Blanari revine mereu din România pentru a contribui la modernizarea oraşului natal. Acum doi ani, el a înființat două asociații cu peste 300 de voluntari pentru a bucura copiii de sărbători.



"De sărbători le ducem cadouri acasă copiilor nevoiași desigur, ne străduim să dăruim spiritul sărbătorilor de iarnă. Mă bucur că pot ajuta şi mă simt chiar foarte bine la mine în oraş", a spus reprezentantul diasporei, Ion Blanari.



Primarul se mândrește cu oamenii din Ialoveni.



"Datorită băştinaşilor care sunt plecaţi din oraşul Ialoveni noi avem două proiecte frumoase. Este o practică bună, aici sunt acei băştinaşi care ne susţin în permanenţă", a spu primarul oraşului Ialoveni, Sergiu Armaşu.



Evenimentul a fost o adevărată sărbătoare, care a început cu un tur pe biciclete prin locurile pitoreşti ale oraşului.



"Este foarte curios, toată lumea este agitată, este bine dispusă cu multă muzica, copii din ansambluri care cu drag ne prezinta talentele lor, ne cântă."



Pe scena teatrului de vară au evoluat băștinașii Constantin Moscovici și Adrian Ursu.