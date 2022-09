"Zilele Americii" în Moldova au fost sărbătorite la Chişinău, Moldovenii au avut ocazia să cunoască mai multe despre cultura americană. De la Independenţă, Statele Unite ale Americii au finanţat proiecte în Moldova în valoare de 2 miliarde de dolari. Beneficiarii au venit şi ei să arate rezultatele pe care le-au avut datorită finanţărilor.

Evenimentul a fost organizat pe strada pietonală. Beneficiarii proiectelor finanţate de Statele Unite şi-au instalat standuri şi au povestit despre experienţele lor. În cadrul proiectului "Tekwill în fiecare şcoală", 50 000 de elevi din 333 au avut ocazia să studieze profesiile viitorului.



"Profesiile viitorului care astăzi sunt studiate de elevi în şcoli sunt designul grafic, web-ul, aplicaţiile mobile, inteligenţa artificială, programarea, antreprenoriatul. Cele mai îndrăgite de elevi sunt designul grafic şi web-ul. "



Asociaţia Producătorilor din Industria Uşoară au beneficiat de proiecte pe segmentul exporturilor.



"A avut un proiect foarte mare pentru formarea producătorilor noştri, pentru dotarea fabricilor cu echipamente performante, dar şi cu promovarea exporturilor peste hotare. Fabricile noastre au beneficiat de suport în implementarea standardelor pentru sisteme de management, ceea ce optimizează procesele şi contribuie la sporirea calităţii produselor. "



Statele Unite au investiti nu doar în educaţia elevilor din Chişinău, ci şi din întreaga ţară. Voluntarii de la Corpul Păcii au mers prin şcoli şi au predat engleză.



"Practic activitatea pe care o avem noi aici nu se referă doar la cifre şi la impactul pe care îl producem la nivelul dezvoltării comunicare şi organizaţionale, dar şi acel impact pe care îl avem de la om la om."



Moldovenii care au venit să sărbătorească 30 de ani de prietenie între Statele Unite şi Moldova au putut învăţa despre cultura americană prin joc. Ei au fost răsplătiţi cu burgeri.



" Suntem bucuroşi că am venit aici. Am venit cu toată clasa şi ne bucurăm de activităţi. Iată acum vom completa harta Statelor Unite. Eu sunt diriginte şi profesor de engleză. E una să înveţi limba engleză în timpul orelor şi e altceva să te încarci cu această atmosferă. "



"Am venit cu colega de serviciu şi copiii ei. Participăm la concursuri, învăţăm despre cultura americană. "



"E fain, foarte călduros, distractiv şi interactiv. Chiar aici vedem prin activităţile propuse că învăţăm ce este democraţia. Copiii învaţă foarte multe lucruri interesante."



Americanii care au avut ocazia să cunoască Moldova spun că au rămas şi ei impresionaţi.



"Sunt în Moldova de trei săptămâni. Cel mai mult îmi plac oamenii de aici, cultura. Toată lumea este foarte primitoare. Mâncarea, vinul şi oamenii sunt minunaţi. "



Ambasadorul Statelor Unite în Moldova, Kent Logsdon, a dat asigurări că Washingtonul va rămâne un partener de încredere al Moldovei.



"În ultimii 30 de ani, Statele Unite au fost un partener puternic pentru Republica Moldova. Acest parteneriat va continua în viitor. Credem că această ţară are un viitor minunat. Suntem încântaţi să susţinem şi să fim parte a acestui viitor. "



"Parteneriatul nostru de 30 de ani cu Statele Unite ale Americii în primul rând înseamnă o dezvoltare bazată pe valorile democraţiei, pe valorilor drepturilor omului, pe valorile libertăţii, supremaţiei legii."



"Zilele Americii" au fost sărbătorite la Chişinău pentru a doua oară. În următoarele zile, vor fi organizate evenimente şi la Căuşeni, Cahul, Edineţ, Bălţi şi Rezina.