Zile grele pentru agricultori. Aceștia se plâng că sunt nevoiţi să îşi vândă marfa la un preţ de nimic

Zile grele pentru agricultori, care se plâng că nu au o piaţă de desfacere şi că sunt nevoiţi să îşi vândă marfa la un preţ de nimic. Mai mult, profitul din recolta vândută este infim, având în vedere că investiţiile TĂIAT sunt foarte mari. Legumicultorii mai spun că nu au sprijin de la autorităţi şi că de vină ar fi intermediarii, care, după ce au cumpărat legumele de la ei, le vând la un preţ mult prea mare. Vasile Mârzenco are 60 de ari de sere. Deși recolta este una bogată, el riscă să nu își recupereze banii investiți în acest an.



''Tomate ieri am vândut cu 3 lei şi cu 2 lei 50 la piaţa angro. Distribuţia veniturilor pe lanţul acesta de la producător până la consumator este una inechitabilă şi profită de această situaţie intermediarii.''



Agricultorul, care este şi directorul executiv al Federaţiei Naţionale a Fermierilor, afirmă că este decis să-şi închidă afacerea din cauza lipsei de profit.



''Eu cu partenerul cu care am investit în aceste sere am ajuns la concluzia ca anul acesta să închidem activitatea. Dacă vom găsi cuiva să le vindem să le demontăm. ''



La rândul lor, producătorii care îşi vând marfa la o piaţă agricolă angro din Capitală ne-au spus că nu au cumpărători şi că, cel mai probabil, vor arunca la gunoi legumele.

''Le aruncăm, ce o să facem? Totul aruncăm. ''



''O să le mănânce raţele acasă, ce o să facem? O să punem pe iarnă, iar celelalte vor sta undeva în movilă. ''



De asemenea, zilele trecute, un agricultor din nordul ţării a dat recolta de castraveţi la păsări din cauza preţurilor mici.



De cealaltă parte, intermediarii vând legumele la Piaţa Centrală din Capitală chiar şi de cinci ori mai scump.



Experţii economici spun că soluţia ar fi crearea mai multor pieţe doar pentru producători.



'' Aceasta trebuie să fie mai degrabă o reţea de astfel de pieţe, de platforme de comercializare ca să nu apară un alt monopol, să descurajeze alţi producători agricoli, dar asta este o problemă sezonieră când există supraproducţie. ''



Reprezentanţii Ministerului Agriculturii spun că agricultorii nu studiază piaţa înainte de a planta legumele.



''Producătorii trebuie să-şi planifice producţia în funcţie de cererea pieţii de consum şi să planifice din timp valorificarea produsului.''



În acest an, producătorii vând roşiile cu cel puțin trei lei şi castraveţii cu şapte lei.