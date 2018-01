Zidul imens de gheață de la granița dintre China şi Rusia continuă să crească pe Lacul Chanka (VIDEO)

Un zid imens de gheaţă care se întinde pe mai bine de doisprezece kilometri s-a format pe Lacul Chanka (Khanka), o întindere de apă situată la graniţa dintre China şi Rusia, relatează marţi Xinhua.

Având o înălţime de circa douăzeci de metri, zidul din provincia Heilongjiang situată în nord-estul Chinei este alcătuit din bucăţi de gheaţă acumulate în urma vânturilor puternice, potrivit Agerpres.



„La început avea între trei şi patru metri înălţime. Acum, însă, are douăzeci de metri înălţime'', a declarat Sun Yunge, un reprezentant al departamentului de comunicare din cadrul autorităţii locale a oraşului chinez Mishan situat în regiunea Lacului Chanka.



Xu Zhong, directorul staţiei meteorologice din zona Lacului Chanka, a declarat că fenomenul poate fi observat rar deoarece formarea sa necesită temperaturi scăzute persistente, vânturi puternice, ape curgătoare sub suprafaţa lacului şi bucăţi de gheaţă.



Vizitatorii au supranumit acest fenomen Marele Zid de Gheaţă.



„Este uimitor. Am făcut o mulţime de fotografii aici'', a declarat Wang Xiaoli, un turist în vârstă de 32 de ani din Harbin, capitala provinciei Heilongjiang.



Lacul Chanka, cea mai mare întindere de apă dulce din nord-estul Chinei - 90 de kilometri lungime şi o suprafaţă totală de peste 4.000 de kilometri pătraţi - este celebru pentru biodiversitatea sa şi ecosistemul complex. Lacul constituie un habitat important pentru păsările migratoare din regiunea Asia-Pacific.