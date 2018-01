Ziarul britanic The Guardian și-a schimbat formatul. Cum arată prima ediție

Săptămânalul The Observer, suplimentul său de duminică, este de asemenea vizat de această schimbare. Cele două titluri renunţă astfel la formatul "berliner" în culori, adoptat în 2005, scrie Agerpres.ro.



Dintre marile ziare britanice, doar Financial Times şi Daily Telegraph sunt tipărite încă în format mare, toate celelalte publicaţii trecând deja la formatul tabloid (mai compact), inclusiv The Times.



Ediţia de luni are ca informaţie centrală, după o anchetă realizată de ziar, ştirea că studenţii de la medicină au fost chemaţi să lucreze voluntar în secţiile de urgenţă ale unor spitale pentru a reduce cozile alarmante de aşteptare.



În editorialul de interior, directoarea ziarului, Katherine Viner, urează bun-venit noului format "mai îndrăzneţ, de impact şi mai atractiv" care aduce schimbări şi în ediţia online. "Trecerea la formatul tabloid ne va permite să fim mai flexibili, pentru a răspunde schimbării cererii de pe piaţă pentru versiunea tipărită", notează ea pe site-ul cotidianului.



Această schimbare ar trebui să genereze economii de câteva milioane de lire sterline în fiecare an, sume care vor fi reinvestite în redacţia ziarului. Tipărirea noului format al cotidianului The Guardian a fost încredinţată grupului de presă Trinity Mirror, care deţine şi tabloidul Daily Mirror.



Guardian Media Group (GMG) a închis din acest motiv cele două tipografii ale sale, aflate în Trafford, în apropiere de Manchester, şi în cartierul Stratford din Londra