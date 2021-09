Zi istorică pentru fotbalul moldovenesc! "Galben-negrii" vor juca diseară pe teren propriu cu Şahtar Doneţk

Zi istorică pentru fotbalul moldovenesc! Sheriff Tiraspol debutează în această seară în faza grupelor Ligii Campionilor, cea mai tare competiţie inter-cluburi din lume. "Galben-negrii" vor juca diseară pe teren propriu cu Şahtar Doneţk, vicecampioana Ucrainei.



Atât fotbaliştii, cât şi staff-ul tehnic vor evolua în premieră în această fază a competiţiei şi au declarat că emoţiile sunt la ordinea zilei. Antrenorul Sheriff-ului Iuri Vernidbun a fost provocat de jurnalişti să spună ce este gata să facă dacă va reuşi încă o minune cu echipa, să se califice în primăvara europeană.



"Haideţi mai întâi de toate să se îndeplinească acest vis. Sunt o fire liniştită. Niciodată nu am promis că voi face vreo nebunie după victorie. Dacă acest lucru se va întâmpla, atunci voi fi fericit. Nu neapărat să faci ceva, de exemplu să mă rad pe cap. Eu şi aşa nu am prea am păr. Nu am ce rade.Ţin cont de cuvintele soţiei mele iubite că fericirea iubeşte linişte. Suntem toţi fericiţi că avem posibilitatea să jucăm în faza grupelor Ligii Campionilor. Am avut drum lung până aici", a menţionat Iuru Vernidub, antrenor Sheriff Tiraspol.



Şahtar Doneţk a ajuns în Moldova cu o zi înainte de meci, delegaţia clubului a preferat să se cazeze la Tiraspol. "Minerii" au ales să facă antrenamentul oficial şi conferinţa de presă la Kiev, apoi să facă deplasarea în Republica Moldova. Cei de la Şahtar au avut timp suficient pentru a studia gruparea tiraspoleană.

"Sheriff are mulţi jucători buni şi rapizi. Fotbalişti care preferă alt ritm, le place viteza. Sheriff a meritat să se califice în faza grupelor. Este o echipă de respectat, pentru că au ajuns să joace într-o competiţie foarte importantă", a declarat Roberto de Zerbi, antrenor Şahtar Doneţk.



Sheriff şi Şahtar s-au mai întâlnit în preliminariile Ligii Campionilor în 2003. Atunci, formaţia ucraineană s-a impus în dublă manşă cu scorul general de 2-0.



Al treilea meci direct dintre cele două formaţi se va disputa azi la Tiraspol cu începere de la ora 19:45. Partida va fi transmisă în direct de PRIME, unde va fi comentat în limba română, dar și de CANAL 3, unde va avea comentariul în rusă.