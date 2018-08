ZI DE DOLIU LA CĂUŞENI. Victimele accidentului din Kaluga vor fi înmormântate

E zi de doliu în oraşul Căuşeni în memoria celor şase moldoveni decedaţi în tragedia din Kaluga. Cele patru victime ale accidentului originare din Căuşeni vor fi înmormântate la locul de baştină.

La biserica din oraş va avea loc slujba de pomenire a acestora. La funeralii vor participa şi autorităţile locale. Corpurile neînsufleţite ale celor şase moldoveni decedaţi în Kaluga, au fost aduse ieri în ţară, iar cheltuielile de transport au fost acoperite de Guvern.

Tot aseară au ajuns şi ceilalţi patru pasageri răniţi în tragicul accident. Ei au fost întâmpinaţi la Gară de ruse şi apoi au fost transportaţi la Institutul de Medicină Urgentă.

"Atent, atent, ţinem, ţinem. Aşa la jumătate, ajutăm. Gata, gata. Cum vă chiamă pe dumnevoastră? - Igor. - Igor, o să fie totul bine."



Igor Bologan, tată a patru copii, spune că a scăpat cu viaţă ca prin miracol. Bărbatul muncea în Rusia şi a decis să vină acasă într-o vacanţă de zece zile şi astfel s-a pomenit în microbuzul nefericit.



"El era din urmă şi o ieşit pe una din urmă. Are tăieturi, nu poate călca pe un picior. Da run văr de al nostru e în comă. Se simte tare rău. O rămas acolo, da", a spus soţia unui rănit în accident, Angela Bologan.



Dumitru Pascari, un tânăr de doar 19 ani a nimerit întâmplător în microbuz.



"Eu trebuia să fiu, la 11 ziua trebuia să mă pornesc, dar eu m-am pornit mai devreme noaptea. Prietenul mi.a spus mai devreme să ajung acasă, şi m-am pornit.La mine oasele sunt întregi numai numai talpa mi-o chicat cu tot cu carne", a spus o persoană rănită în accident, Dumitru Pascari.



"Am plîns, am tremurat. Şi acum tremur că o venit timpul să îl văd", a spus mama tânărului rănit, Maria Pascari.

Cei patru răniţi au fost aduşi cu trenul de pe cursa Moscova–Chișinău. Ei au fost asistaţi pe drum de medici.



"- Eu corect înţeleg că în drum chiar făceaţi bandaje? - Şi bandaje am făcut şi injecţii am făcut pentru a scoate sindron algic care a fost."



"Celula de criza a ministerului avacerilor interne lucreza în continuare. Atît timp cît va fi necesitate şi pînă cînd nu va fi adus acasă ultimul cetăţean care a avut de pătimit în tragicul accident", a spus şeful IGSU, Mihail Harabagiu.



În Federaţia Rusă mai rămân patru moldoveni care au avut de suferit în teribilul accident. Starea lor de sănătate nu permite ca aceştia să fie aduşi acasă.