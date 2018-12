Zi cu roșu în calendar. Cum a fost sărbătorit Sfântul Nicolae la Mănăstirea din Țigănești

E zi cu roşu în calendar pentru creştinii ortodocşi de stil vechi, care îl sărbătoresc astăzi pe Sfântul Nicolae. La Mănăstirea Ţigăneşti din raionul Străşeni a avut loc o ceremonie religioasă, care a adunat o mulţime de enoriaşi. Slujba a fost oficiată de un sobor de preoţi în frunte cu Mitropolitul Vladimir, care poartă numele de mirean Nicolae.

Biserica de iarnă a Mănăstirii "Adormirea Maicii Domnului" din satul Ţigăneşti, raionul Străşeni, a fost arhiplină. Sute de oameni au venit să se roage pentru sănătate, iar printre ei şi cei cu numele Nicolae.



"Mă mândresc de numele care-l port și tot timpul îl cinstesc pe Sfântul Ierarh Nicolae și sunt recunoscător pentru toate celea ce m-a ajutat", a spus Nicolae Cotelea, locuitor satul Oneşti.



Bărbatul spune că în familia lui, nu doar el poartă numele Sfântului Nicolae.



"Mai am şi feciorul Nicolae şi nepoţica e Nicoleta. O să sărbătorim. Este şi hramul casei", a spus Nicolae Cotelea, locuitor satul Oneşti.



Enoriaşii spun că, an de an, de Sfântul Nicolae îşi încep ziua cu rugăciuni, la biserică.



"Am venit să ne rugăm pentru sănătate, pentru copii, pentru nepoți", a spus un bărbat.



"Am venit să ne rugăm pentru sufletele noastre Marelui Ierarh Nicolae pentru sănătatea familiei, a copiilor pentru pace și sănătate", a spus o femeie.



"Am venit că e hramul la mănăstirea aceasta. Cred că o să sărbătorim după ce o să plecăm de la mănăstire", a spus o femeie.



Sărbătoarea este una dublă şi pentru mitropolitul Moldovei, Înaltpreasfinţitul Vladimir.



"Când eram micuți așteptam să ne pună sub pernuță sau în ciuboțică, tata sau mama, cadouri și noi știam că este de la Sfântul Ierarh Nicolae."



Înaltpreasfinţitul a venit şi cu un mesaj pentru toţi enoriaşii.



"Dorim tuturor ca în această zi, care poate nu au reușit să facă fapte bune, poate n-au reușit încă copiilor săi să le pună în ciuboțică sau sub pernuță un cadou, să facă acest lucru în amintirea Sfântului Ierarh Nicolae care când el pe pământ, făcea aceste lucruri frumoase și ne-a dat pildă nouă ca să facem și noi în continuare", a menționat ÎPS Vladimir, mitropolitul Moldovei.



În Moldova, aproape 80 de mii de bărbaţi poartă numele Nicolae sau Nicolai, iar peste 11 mii de femei se numesc Nicoleta. Sfântul Nicolae de iarnă este venerat în mod special de cei oropsiţi şi de bolnavi. Lui i se mai adresează cu rugăciuni agricultorii, crescătorii de animale şi pescarii. Potrivit unei legende, sfântul a salvat prin rugăciune mai mulți marinari, fapt pentru care este considerat ocrotitorul lor. Moaştele sale sunt păstrate la o biserică din Bari, un oraș din sudul Italiei.