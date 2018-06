Zi cu negru în calendar şi amintiri cutremurătoare. Astăzi s-au împlinit 77 de ani de la primul val de deportări

foto: publika.md

Coşmarul deportărilor îi bântuie şi acum pe moldovenii care au supravieţuit chinurilor şi ororilor puse la cale de autorităţile sovietice. Iadul prin care au trecut le-a marcat viaţa. Astăzi s-au împlinit 77 de ani de la primul val de deportări. În 1941, mii de oameni din Basarabia şi Bucovina de Nord au fost urcaţi forţat în vagoane pentru animale şi duşi în Siberia şi Kazahstan. Cei mai mulţi au fost acuzaţi că deţin averi sau că au colaborat cu administraţia românească.



"Dimineaţa tare, iaca ca amu era timpul. Au venit cu căruţele. Ni-a încărcat pe toţi, eu eram cel mai mic. O fost trei fraţi şi trei surori", a spus Ştefan Sprânceanu, victimă a deportărilor.



Ştefan Sprânceanu avea doar 9 ani când a fost deportat împreună cu familia în Kazahstan. Acolo, au fost puşi la munci chinuitoare într-o carieră de piatră. Doi dintre fraţi săi nu au rezistat şi au murit în mină.



"Nu pot să spun tot ce o fost acolo. Eu îmi amintesc când se pornea buranul acolo, o săptămână eu nu vă puteam vedea pe dumneavoastră. Aşa alături cum staţi, eu nu vă videam", a spus Ştefan Sprânceanu, victimă a deportărilor.



Şi Vasile Busuioc îşi aminteşte cu groază cum familia sa a fost scoasă din casă în toiul nopţii şi urcată într-un tren spre Siberia.



"A intrat cu maşina în ogradă, cu bumperul maşinii a împins poarta la gard. Şi spune noi vă ducem în Siberia. Vă deportăm", a spus Vasile Busuioc, victimă a deportărilor.



Avea doar 14 ani atunci şi a fost nevoit să muncească din greu pentru a supravieţui.



" Trebuia să mă gândesc să-l hrănesc şi pe frăţiorul meu, şi pe frăţiorul care nu mai este în viaţă, şi pe surioară. Mă ducem şi lucram pe la stăpâni care ne dădeam câte un litru de lapte", a spus Vasile Busuioc, victimă a deportărilor.



Deşi avea doar 7 ani, acest bărbat retrăieşte şi acum coşmarul prin care a trecut.



"Am mers trei săptămâni. Acolo am fost în vagon 60 de suflete. Cu tata eram,cu mama, fraţii, surorile. Şi am ajuns acolo şi mi-au spus- iacă aici sunteţi pe viaţă, şi nu aveţi dreptul la nimic", a spus Ion Ciorescu victimă a deportărilor.



Dintre moldovenii care au reuşit să se întoarcă acasă, în prezent, doar aproximativ 8 mii dintre ei mai sunt în viaţă.



"Cele mai mari probleme au fost că nu ni s-a dat voie să ne ducem în casele părinteşti, în satele şi oraşele de unde am fost deportaţi. Spuneau unde vreţi plecaţi, numai nu în casele voastre", a spus Valentina Sturza, preşedintele Asociaţiei Foştilor Deportaţi şi Deţinuţi Politici.



În 1941, peste 33 de mii de oameni din Basarabia şi Bucovina de Nord au fost duşi forţat în în Siberia şi Kazahstan. Celelalte valuri de deportări au avut loc în iulie 1949 şi aprilie 1951.