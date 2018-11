Zi cu ghinion. Cum îl eviți? Ce nu este bine să faci într-o zi de marți, 13

E marți, 13, zi considerată a fi cu ghinion. Dacă ești o persoană superstițioasă este bine să știi câteva lucruri pe care e bine să le eviți astăzi. Se spune că numărul 13 aduce ghinion pentru superstițioși și, dacă mai pui și ziua de marți cu "trei ceasuri rele", atunci chiar e posibil să-ți meargă rău azi.

Dar de unde vin superstițiile și care este, de fapt, semnificația cifrei 13? Sursele semnificaţiei zilei şi numărului 13 se regăsesc din cele mai vechi timpuri, în unele opinii, chiar de la "păcatul originar", scrie a1.ro.

Unul dintre posibilele izvoare ale acestei superstiţii este din timpuri străvechi: există credinţa că numărul 13 aduce nenorociri întrucât la Cina cea de Taină au stat la masă 13 persoane – cei 12 apostoli şi Isus, înainte ca Mântuitorul să fie crucificat.

În Tarot, arta divinatorie, există cartea denumită Moartea XIII, ce prevesteşte o problemă. Deşi nu este cea mai rea carte din pachet, simbolurile desenate pe ea au făcut-o cea mai cunoscută şi cea mai de temut.

Superstiții legate de ziua de marți, 13:

1. Se spune, de asemenea, ca daca numele persoanei contine, in total, 13 litere, persoana nu este dintre cele mai norocoase.

2. Daca un cortegiu funerar taie calea unui om intr-o zi de MARTI 13, atunci persoana in cauza va fi condamnata la moarte.



3. Cine iese din casa in noaptea de MARTI 13 va avea convulsii.



4. Daca 13 persoane stau la o masa pe data de MARTI13, una dintre ele se va imbolnavi grav.



5. Nu purta negru in ziua de MARTI 13, sau in scurt timp vei purta doliu.

6. Nu te tunde in ziua de MARTI 13, sau cineva din familia ta va muri.

7. Nu este bine să te căsătorești într-o zi de MARTI 13.



13. Nu te muta in casa noua intr-o zi de MARTI 13, vei avea ghinion.