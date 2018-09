ZGOMOT DE MOTOARE LA BĂLŢI. A avut loc finala Campionatului de Drag Racing

foto: publika.md

Iubitorii de motoare, adrenalină şi viteză au avut parte de un adevărat spectacol automobilistic la finala Campionatului Naţional de Drag Racing. Peste 40 de piloţi din Moldova, România şi Ucraina şi-au dat întâlnire pe aeroportul din Bălţi. Participanţii au fost provocaţi să parcurgă o distanţă de peste 400 de metri în cel mai scurt timp.



Piloţii spun că succesul unei curse reuşite constă în multă pasiune, ambiţie, dar şi cât de bine eşti pregătit să conduci bolidul care diferă în totalitate de maşinile obişnuite.



"De şapte ani ne ocupăm în domeniul ăsta. E un 330 X Drive, cu o putere de 520 de cai", a spus Maria Tudoru, pilot din România.



"Maşina are peste o mie de cai putere. Cutie automată. Vom încerca să stabilim un record", a zis Maxim Garbuz, pilot din Ucraina.



"De mulţi ani particip la aceste competiţii. Maşina este pregătită o singură dată, apoi te plimbi cu plăcere. Dotarea a costat circa 30 de mii de dolari", a spus Maxim Canavalov, pilot din Moldova .



"E un eveniment frumos, ai la ce să te uiţi. E o maşină de marcă Honda, cu un motor de 1,8. Un pic modificat. Pentru clasa sa, merge foarte bine", a zis Eugen Buranov, pilot din Moldova.



Spectatori de toate vârstele au urmărit fascinaţi cursele, dar şi cum arată “bijuteriile” pe patru roţi.



"Este foarte interesant eveniment. Aşteptăm cu nerăbdare startul. În fiecare an venim. Nouă ne place şi susţinem pe toţi întotdeauna. "



"Frumos... Copilului îi este interesant ca să vadă."



"Împreună cu prietenii am venit şi anul trecut să vedem aceste maşini puternice. Emoţiile sunt la înălţime, mereu e vesel."



Organizatorii evenimentului sunt mulţumiţi de rezultatele obţinute de participanţi.



"Astăzi avem 30 de automobile. Participă în trei clase, după capacitatea motorului, că nu poate o maşină cu o capacitate mică să participe cu una care are sub capotă în jur de o mie de cai putere", a declarat Gheorghe Vâlcu, vicepreşedinte al Federaţiei de automobilism din Moldova.



"Circa 30 de participanţi au experienţă în domeniu, dar avem şi debutanţi. Sperăm că anul viitor vor fi mai mulţi. Timpul de afară este foarte bun pentru a stabili noi recorduri. Mulţi deja au stabilit", a menționat Vladimir Rusu organizator.



Învingătorii competiţiei se vor alege cu premii generoase.