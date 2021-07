Zgomot de motoare, adrenalină şi multă energie. Cum s-a desfăşurat campionatul naţional de motocros şi ce impresii au participanţii

Zgomot de motoare, adrenalină la maximum, praf şi multă energie. Aşa s-a desfăşurat sâmbătă campionatul naţional de motocros în Capitală. Zeci de motociclişti amatori, profesionişti şi veterani au zguduit în lung şi în lat terenul amenajat pentru competiţie. La eveniment au participat în jur de 70 de persoane cu vârste cuprinse între patru şi 70 de ani.Ştefan Jelescu este pasionat de motociclete de la trei ani. Bărbatul spune că nu ratează nicio competiţie şi că are o experienţă de treizeci de ani."La tatăl meu am văzut motocicleta, la trei ani, de atunci nu mă mai despart de ea, adică de 30 de ani fac motocros. E bine că evenimentul s-a petrecut, adică e praf, cald, dar în asta constă acest sport."Motocicliştii au trăit emoţii puternice, iar pentru mulţi competiţia a fost un prilej de a-şi demonstra capacităţile. Totuşi, unii au avut ghinion din primele clipe."Se ridică bine aşa bătăile de inimă, tensiunea se ridică şi dorinţa de a participa, de a concura.""Terenul este destul de tare. E periculos. Dacă cazi e ca şi cum ai cădea pe ceva tare, nu este pernă. Am rezistat şi am ajuns la final."Cei mai tineri concurenţi s-au avântat să ocupe primele locuri."Eu o să fiu ori primul, ori al doilea sau al treilea. Eu iubesc motocicletele, iubesc adrenalina.""Mie îmi place să conduc motocicleta, să merg la competiţii."Totodată, părinţii micuţilor spun că stau cu sufletul la gură la orice campionat. Chiar dacă îşi fac griji, îşi susţin copiii."Participăm la diferite campionate, am fost în România, în Ucraina. Până când e la început de drum, dar sunt cu succese şi sperăm aşa să fie.""Copilul meu face motocros deja de doi ani. Este straşnic şi periculos ca oricare alt sport, dar aceasta este adrenalină şi lui îi place."Vizitatorii au trăit alături de participanţi fiecare moment al competiţiei."Aici sunt atâtea emoţii, atâta bucurie. Eu am 63 de ani, dar cu mare plăcere aş urca pe un ATV."Următoarea etapă a Campionatului de Endurro-Cross va avea loc la începutul lunii septembrie.