Zgârie-nori de 20 de etaje construit din lemn, în Suedia. Cum arăta structura inovativă

Orașul suedez Skelleftea a inaugurat, în luna septembrie a acestui an, un „zgârie-nori“ de 20 de etaje construit în întregime din lemn și alte materiale sustenabile, relatează publicația The Mayor.eu. Construcția, cea mai înaltă din lume de acest fel, are și un rol important: să ofere alternative sustenabile pentru mediu.

Construcția de 75 de metri înălțime este un centru cultural care găzduiește în interior 6 săli de teatru, mai multe expoziții de artă, o bibliotecă, dar și un hotel cu peste 200 de camere. Mai presus de toate însă, rolul clădirii este bloca poluarea din zonă.

„Ideea inițială nu era cea a unei simple case de 20 de etaje, în Skelleftea, ci a unei strategii care presupunea ca orașul Skelleftea nu doar să supraviețuiască, ci să se și dezvolte”, a declarat Therese Kreisel, șefa planificării urbanistice, pentru publicația Arctic Today, potrivit The Mayor.eu.

Clădirea este construită cu ajutorul a peste 12.000 de metri cubi de cherestea, extrași din imediata apropiere a localității, astfel fiind reduse costurile de transport și, implicit, poluarea. Centrul cultural are la bază piloni din lemn laminat, fiind astfel evitată complet utilizarea cimentului. Industria prelucrării cimentului este responsabilă pentru aproximativ 7 la sută din emisiile globale de dioxid de carbon, arată datele Agenției Internaționale a Energiei.

Construcția este echipată cu panouri solare, baterii și sisteme de încălzire care funcționează cu energie solară. Până și sistemul de stropitori în caz de incendiu al clădirii, care, de regulă, funcționează pe combustibil, aici este operat cu energie regenerabilă. Energia rămasă, stocată în clădire, este trimisă apoi în alte zone ale orașului pentru a fi folosită.

Skelleftea este o comunitate de 30.000 de oameni, din nordul Suediei, aflată la doar 200 de kilometri de Cercul Polar. Deoarece industria de cherestea este foarte dezvoltată în zonă, autoritățile au luat decizia de a se folosi de acest material ieftin și organic pentru a construi clădirea. De altfel, în Scandinavia se obișnuia în trecut să se construiască exclusiv din lemn, iar acest trend pare să revină în țările nordic.