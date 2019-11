ZERO MARCAJE, ZERO AMENZI. În lipsa benzilor şi a indicatoarelor rutiere, şoferii nu pot fi amendaţi pentru încălcări în trafic

Fără marcaje nu există amenzi. În lipsa benzilor şi a indicatoarelor rutiere, şoferii din capitală nu pot fi amendaţi pentru încălcări în trafic. O confirmă şi un raport al Curţii de Conturi care arată că majoritatea imaginilor filmate de camerele de monitorizare nu pot fi folosite pentru sancţionarea şoferilor indisciplinaţi din cauza lipsei marcajelor de circulaţie.

"Nu sunt validate, în situaţia în care nu este prezent marcajul rutier sau este slab vizibil şi în cazul acesta nu putem să incriminăm o faptă contravenţională atât timp cât nu este prezent marcajul rutier", a spus PAVEL APOSTOL şeful Serviciului „InfoTrafic” al Inspectoratului Național de Patrulare.



Cei de la Exdrupo explică că au maşini puţine şi nu reuşesc să termine lucrările de marcare la timp. În plus, nici vopseaua nu este de calitate şi se şterge foarte repede.

"Utilajele de marcaj de la regia Exdrupo sunt vechi. Regia Exdrupo are două utilaje, două maşini specializate care pot aplica marcajul rutier, dar noi avem nevoie de minim cinci ca să aplicăm tot marcajul rutier într-o luna în tot oraşul", a spus ADRIAN BOLDURESCU, şeful Direcţiei Generale Transport şi Căi de Comunicaţii.



Un raport al Curţii de Conturi arată că 90 la sută din imaginile înregistrate de camerele de monitorizare nu pot fi folosite deoarece nu există marcaje în zonă.



"Unele camere preîntâmpină, persoanele care nu cunosc situaţia când văd o cameră care nu lucrează, încetinesc, sunt mai vigilenţi în trafic, dar totuşi ar fi de dorit ca camerele să lucreze la toată capacitatea lor", a spus SERGIU ŞTIRBU, şef Direcţia Generală Audit 5, Curtea de Conturi.



Indiferent dacă sunt sau nu penalizaţi, şoferii spun că prezenţa camerelor de supraveghere îi responsabilizează.



"- Am trecut marcajul acesta, linia stop.

- Conştient aţi făcut-o?

- Păi am fost de acord şi am plătit amenda cu reducere."



"- Ştiaţi că camerele nu înregistrează toate încălcările?

-Ştiu, ştiu.

-De unde ştiţi?

-Mă mai uit la ştiri."



" Desigur, îi fac pe şoferi mai responsabili. Cred că nu pe toţi, depinde, persoana dacă e responsabilă şi mai ţine cont de asta că mai bine banii aceştia să-i dea la un copil decât de plătit o amendă."