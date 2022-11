Zelenski: Trupele ruse au bombardat regiunea Herson de 258 de ori, doar în ultima săptămână

Rusia se răzbună pe Ucraina pentru că a refuzat să-i accepte regulile. Volodimir Zelenski susţine că doar în ultima săptămână, trupele ruse au bombardat regiunea Herson de 258 de ori.



"Ei nu sunt capabili de nimic altceva decât să distrugă. Asta e tot ce lasă în urmă şi ceea ce fac acum împotriva Ucrainei este încercarea lor de a se răzbuna pentru faptul că ucrainenii, de mai multe ori, s-au apărat de ei.”



El a adăugat că Ucraina nu va fi niciodată un loc pentru dezastru, iar autoritățile vor face totul pentru a restaura fiecare obiectiv distrus. Între timp, ministrul ucrainean al Apărării a scris pe Twitter că 97% dintre țintele rusești sunt civile. El a mai menționat că în nouă luni armata rusă a lansat peste 16 000 de atacuri cu rachete asupra Ucrainei.

La Kiev, au fost distruse zeci de blocuri.



"Aici e o groapă, muncitorii sapă totul cu lopețile. Au atins cărămizile și acestea au căzut.”



"Am stins incendiul de pe balcon. Mi-am ars degetele și picioarele. Și abia după ce am părăsit apartamentul mi-am dat seama câtă putere trebuie să ai pentru a stinge focul, pentru a salva apartamentul."



Ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, a spus că țara are nevoie de noi transformatoare și sisteme moderne de apărare aeriană pentru a-și proteja infrastructura energetică de bombardamentele rusești.

Ţările baltice și cele nord-europene au promis că vor continua să ofere sprijin economic, militar și umanitar Ucrainei și să înăsprească sancțiunile împotriva Moscovei.