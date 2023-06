Zelenski: Slăbiciunea totală a Rusiei este evidentă

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat sâmbătă că „slăbiciunea Rusiei este evidentă" și că, cu cât Moscova își menține mai mult timp trupele și mercenarii în Ucraina, cu atât mai mult haos va invita la el acasă. Liderul de la Kiev a făcut aceste declarații pe Twitter, în contextul în care șeful mercenarilor Wagner, Evgheni Prigojin, s-a răzvrătit sâmbătă împotriva armatei ruse.

”Cel care alege calea răului se distruge singur. El trimite coloane de trupe pentru a distruge viaţa altei ţări, dar nu le poate opri să fugă şi trăda atunci când viaţa rezistă. Putin terorizează cu rachete, iar atunci când acestea sunt doborâte se umileşte să primească un Shahed. El dispreţuieşte oamenii şi trimite sute de mii de persoane la război, pentru a se baricada, până la urmă, în regiunea Moscova împotriva celor pe care i-a înarmat”, a mai scris Zelenski.

