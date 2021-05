Zelenski: Rusia poate să lanseze în orice moment o operaţiune militară împotriva Ucrainei

Rusia poate să lanseze în orice moment o operaţiune militară împotriva Ucrainei. Este avertismentul preşedintelui Volodimir Zelenski, care susţine că Federaţia Rusă a retras doar o mică parte a trupelor de la frontiera ucraineană. Liderul de la Kiev a vorbit despre acest subiect la întâlnirea cu secretarul de stat al Statelor Unite, Anthony Blinken, aflat în vizită în Ucraina."Deocamdată am văzut retragerea a doar 3.500 de soldați din peninsula Crimeea, ocupată temporar. Nu am observat vreo retragere din celelalte regiuni. Considerăm că reducerea numărului de militari ruşi este prea lentă, iată de ce ameninţarea există în continuare", a declarat Zelenski.Secretarul de Stat american Antony Blinken, a criticat şi el contingentul semnificativ de trupe ruse desfăşurat la frontiera ruso-ucraineană."Ameninţările din partea Rusiei persistă. Ştim că Rusia a retras unele forţe de la frontiera cu Ucraina, însă vedem că rămân trupe şi tehnică militară semnificative", a spus Blinken.Blinken a subliniat că SUA susține suveranitatea, integritatea teritorială și independența Ucrainei. Vizita la Kiev are loc într-un moment în care tensiunile cu Rusia au început să scadă în intensitate. După ce Occidentul a acuzat Moscova că a desfăşurat până la 100.000 de soldaţi luna trecută, la graniţa estică a Ucrainei şi în Crimeea, autorităţile ruse au început retragerea armatei din zonele de frontieră. Ciocnirile între forţele ucrainene şi separatiştii pro-ruşi din estul Ucrainei s-au intensificat de la începutul anului şi s-au soldat cu aproximativ 30 de morţi în rândul militarilor ucraineni. Joi unul a fost ucis, iar altul a fost grav rănit în Donbass.