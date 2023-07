Zelenski, în Moldova. A zburat de pe Aeroportul din Chișinău la Sofia cu avionul prezidențial pe care Bulgaria l-a trimis pentru el

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a ajuns în Bulgaria. A zburat la Sofia cu avionul prezidențial bulgar care l-a așteptat la Chișinău, în Republica Moldova, potrivit imaginilor de la presa locală. nformații despre vizita pe care Zelenski o face în Bulgaria au fost făcute publice în urmă cu câteva zile, dar nu au fost prezentate detalii la vremea respectivă.

Volodimir Zelenski a sosit pe aeroportul din Sofia puțin după ora 12:00 și a fost primit de ministrul de Externe Maria Gabriel. El a venit cu avionul prezidențial trimis de Bulgaria pentru el, la Chișinău, scrie Novinite, citează digi24.ro.

Președintele Ucrainei urmează să discute cu premierul bulgar Nikolay Denkov și se va întâlni cu președintele Rumen Radev și cu alți oficiali.

Discuțiile se vor centra pe viitorul euroatlantic al Ucrainei și posibilitatea ca Ucraina să primească vești bune la summitul NATO de la Vilnius. Noul guvern pro-european al Bulgariei a confirmat anterior că sprijină ajutorul militar pentru Ucraina.

Săptămâna trecută, Bulgaria a aprobat un nou pachet de ajutor militar pentru Ucraina, ale cărui detalii nu au fost dezvăluite. Noul ministru al apărării bulgar, Todor Tagarev, a declarat că Bulgaria a început deja să pregătească următorul pachet de ajutor militar.

Sofia. Bulgaria ????????. I will hold substantial talks with Prime Minister Nikolai Denkov, meet with President Rumen Radev, government officials, parliamentarians, politicians, and journalists. Defense support, ???????? Euro-Atlantic integration, the @NATO Summit, security guarantees, and…