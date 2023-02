Zelenski: Există un plan rusesc de a destabiliza situația politică în Moldova. Reacția președintelui Maia Sandu

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, este în legătură permanentă cu lideri de state și guverne din țările europene și cu alți parteneri externi, inclusiv cu Președintele Zelenski, cu care are un schimb continuu de opinii și informații privind situația din regiune, se arată într-un comunicat al președinției.

Reacția a venit din partea președinției țării noastre după ce liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski, a declarat, în plenul Consiliului European, că deține informații precum că Rusia ar avea un plan de destabilizare a situației politice din Republica Moldova.

„Am vorbit cu președintele Moldovei, doamna Sandu, și am informat-o ce a reușit să afle spionajul nostru. Este un plan rusesc de a destabiliza situația politică în Moldova. Un document rusesc care arată cine, când și cum vrea să distrugă democraţia în Moldova şi să preia controlul asupra întregii ţării. Când am înţeles de unde vine acest document, imediat am informat pentru a proteja Moldova. Sunt convins că oricine din noi ar fi făcut la fel. Nu știm dacă la Moscova a fost dat ordin să fie aplicat acest plan contra Moldovei, dar am văzut că vor să încerce. Au încercat asta contra Ucrainei, contra altor țări din Europa”, a afirmat Zelenski.

În context, Administrația Prezidențială a Republicii Moldova a subliniat că instituțiile responsabile din țara noastră lucrează pentru asigurarea securității țării și folosesc tot ajutorul informațional al partenerilor pentru a anticipa și preveni orice tentative de subminare a statului.