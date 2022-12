Zelenski, discurs în Congresul SUA: „Ucraina e în viaţă. Nu ne vom preda niciodată. Banii voştri nu sunt un act de caritate”

Preşedintele Volodimir Zelenski s-a adresat, miercuri seara, membrilor Congresului american, cărora le-a spus, într-un discurs rostit în limba engleză, că ţara sa rezistă, graţie ajutorului primit, şi este decisă să nu cedeze în faţa agresiunii ruse. Totodată, liderul de la Kiev a transmis că asistenţa de zeci de miliarde de dolari aprobată pentru a spijini Ucraina să lupte împotriva invaziei ruse nu reprezintă un gest de caritate, ci o investiţie în securitatea globală.

După întâlnirea pe care a avut-o la Casa Albă cu preşedintele american Joe Biden, care l-a asigurat de continuarea sprijinului pentru Ucraina, președintele ucrainean a venit la Capitoliu și s-a adresat membrilor Congresului SUA cu un mesaj puternic, spunând că „Ucraina este în viaţă”. Sosirea sa a fost întâmpinată cu multiple ovaţii în sala aproape plină. Trei membri ai Camerei au fluturat un steag ucrainean în momentul apariţiei preşedintelui Zelenski.

Conform CNN, Volodimir Zelenski le-a mulţumit americanilor şi „tuturor celor care preţuiesc libertatea şi justiţia” pentru eforturile lor de a ajuta Ucraina.

Victoria psihologică asupra Moscovei

Zelenski a arătat că Ucraina a obţinut în primul rând o victorie psihologică asupra Moscovei. „Contrar tuturor calculelor şi scenariilor sumbre, Ucraina nu a căzut. Ucraina este în viaţă. Şi asta îmi dă un motiv bun pentru a împărtăşi cu voi prima noastră victorie comună. Am învins ruşii în bătălia pentru a cuceri conştiinţa lumii. Nu ne este frică... Ucraina a obţinut această victorie şi ea ne dă un curaj care inspiră întreaga lume. America a obţinut această victorie... Europenii au obţinut această victorie. Tirania rusă a pierdut controlul asupra noastră”, a spus Volodimir Zelenski.

Rusia „nu ne va mai influenţa niciodată minţile", a asigurat preşedintele ucrainean. Ruşii vor fi liberi "doar atunci când vor învinge Kremlinul în minţile lor”, a subliniat Zelenski. „Lumea este prea interconectată şi interdependentă pentru ca cineva să-şi permită să stea deoparte şi, în acelaşi timp, să se simtă în siguranţă atunci când o astfel de bătălie continuă. Cele două naţiuni ale noastre sunt aliate în această bătălie”, a continuat Zelenski, al cărui discurs a fost întrerupt de multe ori de aplauze, a notat și The Guardian. „Bahmut rezistă. Fiecare centimetru din acel pământ este îmbibat de sânge, dar Donbasul ucrainean stă în picioare. Tactica rusă este primitivă. Dau foc la tot ce văd. Ucraina se menţine pe poziţie şi nu se va preda niciodată!”, a asigurat liderul de la Kiev, relatează The New York Times.

„Ruşii folosesc totul, tot ce au împotriva orașului Bahmut şi a altor oraşe frumoase ale noastre, ocupanţii au un avantaj semnificativ în materie de artilerie. Ei au un avantaj în ceea ce priveşte muniţia. Au mult mai multe rachete şi avioane decât am avut noi vreodată. Este adevărat. Dar forţele noastre de apărare rezistă”, a continuat Zelenski înainte de a-i îndemna pe membrii Congresului să înăsprească sancţiunile împotriva Moscovei şi să permită ca „teroriştii să fie traşi la răspundere pentru agresiune”.

„Puteţi consolida sancţiunile pentru a face Rusia să simtă cât de costisitoare este cu adevărat agresiunea sa. Este în puterea dumneavoastră, într-adevăr, să ne ajutaţi să îi aducem în faţa justiţiei pe toţi cei care au început acest război neprovocat şi criminal. Haideţi să o facem. Să-i tragem la răspundere pe terorişti pentru agresiune şi să compensăm toate pierderile făcute de acest război”, a îndemnat Zelenski.

„Tirania nu duce lipsă de cruzime împotriva vieţilor oamenilor liberi” În discursul său, preşedintele ucrainean a menţionat că preşedintele SUA, Joe Biden, a susţinut planul său de pace în 10 puncte, dar a adăugat că fiecare membru al Congresului poate contribui la punerea în aplicare a acestuia.

„Anul viitor va fi un punct de cotitură, punctul în care curajul ucrainean şi hotărârea americană vor garanta libertatea Ucrainei, libertatea oamenilor care îşi apără valorile”, a punctat Zelenski.

„Avem nevoie de pace. Da. Ucraina a oferit deja propuneri, pe care tocmai le-am discutat cu preşedintele Biden, formula noastră de pace - 10 puncte care ar trebui şi trebuie să fie puse în aplicare pentru securitatea noastră comună şi un summit care poate fi organizat. Mă bucur să vă împărtăşesc faptul că preşedintele Biden a sprijinit iniţiativa noastră de pace astăzi. Fiecare dintre voi, doamnelor şi domnilor, poate ajuta la punerea lui în aplicare pentru a se asigura că leadership-ul american rămâne solid, bicameral şi bipartizan”, a pledat Zelenski în faţa congresmenilor americani.

„Aici, în linia întâi, tirania nu duce lipsă de cruzime împotriva vieţilor oamenilor liberi, iar sprijinul dumneavoastră este crucial nu doar pentru a rezista în această luptă, ci şi pentru a ajunge la punctul de cotitură, pentru a învinge pe câmpul de luptă”, a mai spus liderul de la Kiev.

„Avem artilerie, da, vă mulţumim. Este suficientă? Sincer, nu prea”, a punctat Zelenski, într-o aluzie la necesitatea de a primi sisteme de luptă mai avansate, precum rachetele Patriot anunţate anterior de Joe Biden ca făcând parte din noul ajutor militar pentru Ucraina, în valoare de 1,8 miliarde de dolari.



„Banii voştri nu sunt un act de caritate”

Zelenski a declarat că Ucraina luptă pentru „independenţa şi libertatea” sa, dar şi pentru cea a celorlalte ţări din lumea liberă, care ar putea fi viitoarele victime ale agresiunii lui Putin, şi de aceea a cerut sprijinul continuu al Statelor Unite pentru a atinge aceste obiective.

„Banii voştri nu sunt un act de caritate, ci reprezintă o investiţie în securitatea şi democraţia globală pe care o gestionăm în modul cel mai responsabil”, a afirmat preşedintele Ucrainei, citat de Agerpres.

„Dronele letale iraniene trimise în Rusia cu sutele şi cu sutele au devenit o ameninţare la adresa infrastructurii noastre critice. Iată cum un terorist l-a găsit pe celălalt. Este doar o chestiune de timp când vor lovi împotriva celorlalţi aliaţi ai voştri, dacă nu îi oprim acum. Trebuie să o facem” , a subliniat Zelenski. El a evocat și contribuţia, dar şi sacrificiul americanilor în cel de-al Doilea Război Mondial, pentru a arăta că soldaţii ucraineni fac eforturi similare acum în război.