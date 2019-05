ZEKIC, (RE)DEBUT CU DREPTUL. Sheriff a dispus de Speranța cu scorul de 4-0

foto: publika.md

Zoran Zekic a redebutat pe banca tehnică a clubui Sheriff Tiraspol și a făcut-o cu dreptul. Tiraspolenii au învins Speranța Nisporeni cu 4-0 în deplasare, la Orhei, într-o partidă contând pentru etapa a 8-a a Diviziei Naționale de fotbal.



Prima mare ocazie de gol a partidei i-a aparținut Speranței. Fabrice Ambassa a scăpat singur cu portarul "galben-negrilor" Dumitru Celeadnic, l-a driblat, însă nu a putut marca din câțiva metri, cu poarta goală.



Sheriff a deschis scorul în minutul 45 prin mijlocașul Antun Palic. A fost primul gol marcat de fotbalistul croat în actuala ediție de campionat.



"Sunt fericit că am marcat și am câștigat aici. A fost un meci greu, dar suntem fericiți că am marcat în prima repriză. În repriza a doua a fost mai bine pentru noi: jocul s-a deschis și am marcat alte trei goluri. A fost bine."



În repriza secundă, "viespile" au dominat la toate capitolele. Benjamin Balima a dublat avantajul tiraspolenilor în minutul 51. Burkinabezul a înscris din centrarea lui Eugen Oancea de pe flancul stâng. Apoi a venit rândul lui Patrick Pedersen să iasă la rampă. Atacantul danez a marcat golul de 3-0 în minutul 79.



"Mă bucur că am marcat și am obținut cele trei puncte. Atunci când ești atacant, trebuie să dai gol. După partida precedentă, trebuia să înregistrăm un rezultat bun astăzi."



Scorul final a fost stabilit de brazilianul Leandro Ribeiro în minutul 88.



"Am câștigat și deaceea sunt foarte mulțumit. A fost un meci foarte important pentru echipa noastră. Am obținut un rezultat bun, am avut multe ocazii de a marca. Am făcut și câteva greșeli. Încă avem mult de muncă."



"Am încasat primul gol, apoi am riscat tot mai mult. Nu am avut o frică. Asta poate să te pedepsească uneori. Asta a fost să fie."



În cealaltă partidă a serii, Sfântul Gheorghe Suruceni a remizat pe teren propriu cu Milsami Orhei, scor 1-1. "Vulturii roșii" au deschis scorul în minutul 7 prin Mihai Plătică, dar replica "sfinților" a venit la fel de rapid, peste 6 minute Sergiu Istrati restabilind egalitatea. Apoi, pâna la final, nu s-a mai înscris nici un gol și, astfel, Milsami a înregistrat a treia remiză consecutivă.