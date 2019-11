Zeci de tineri din ţara noastră vor să-şi deschidă propria afacere în domeniul agriculturii

Foto: Agricultură // PUBLIKA.MD

Zeci de tineri din ţara noastră s-au arătat interesaţi să-şi deschisă propria afacere în domeniul agriculturii. Aceştia s-au întrunit în cadrul unui forum, unde au cunoscut oameni de succes, angajatori, dar şi investitori dispuşi să-i ajute. Reuniunea a fost dedicată tinerilor care își fac studiile în instituțiile de învățământ cu profil agricol.



Printre oamenii de afaceri care i-a cucerit pe tineri a fost Eugen Adam. Bărbatul a reuşit să dezvolte un business în domeniul producerii culturilor cerealiere.



"Chiar dacă am zice că producerea de cereale este un business foarte simplu şi care nu ar avea nevoie de implemetarea a anumitor tehnologii informaţionale, pai la momentul dat noi nu vedeam crearea procesului de producere fără utilizarea tehnologiilor IT de management."



Şi Vladimir Miron a reuşit să pună pe picioare o afacere în domeniul apiculturii.



"Apicultura pe care o făceam cu cinci ani în urma, nu mai este aceea pe care o fac astăzi, se schimbă bolile, tratamentele, clima. Trebuie să ne adaptăm la ceea ce avem. Deci informaţia e cea mai mare problemă, şcolarizarea, în rest, finanţe dacă se doreşte se găseşte."



Tinerii spun că abia aşteaptă să-şi deschidă propriile afaceri.



"Părinţii dezvoltă o afacere în pomicultură avem propria pepinieră şi dezvoltăm material de diferite specii de pomi, iar eu vreau să dezvolt mai departe afacerea părinţilor."



"Vreau să am o afacere proprie legată de vinificaţie, poate şi de viticultură, nu ştiu exact, dar cred că voi opta pentru o fabrică de vinuri, acum este un vis dar sper să devină realitate."



Forumul se află la prima ediţie şi are drept scop atragerea tinerilor studenţi în domeniul agriculturii.

