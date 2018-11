Zeci de tineri au făcut schimb de cărţi într-un parc din Capitală

Pasiunea pentru lectură a adunat zeci de oameni într-un parc din Capitală. În pofida frigului, aceştia au făcut schimb de cărţi şi impresii.



Pentru Marina Daniliuc nicio zi nu trece fără a răsfoi vreo carte. Doar în acest an, tânăra a reuşit să citească peste 40 de opere. Aceasta spune că a aflat despre eveniment de pe o reţea de socializare şi nu a ezitat să participe, mai ales ca a avut şansa să-şi îmbogăţească biblioteca personală.



"Eu consider că cărţile ar trebui să fie într-o continuuă circulare. Este mai mult un egoism pentru cititori să păstreze unele cărţi în biblioteca lor, să stea acolo prăfuite decât să le împărtăşească, să le schimbe cu altcineva", a spus Marina Daniliuc, cititoare.



Ideea originală de a face schimb de cărţi a fost apreciată şi de ceilalţi participanţi.



"Am reuşit cinci cărţi să schimb. E o chestie plăcută. Văd feţe zâmbitoare, feţe plăcute. "



"Îmi place să schimb şi opinii, şi cărţi cu persoanele care citesc la fel de mult. Şi am crezut că astăzi este un eveniment bun pentru a mai schimba din cărţi. "



"Am cărţi care le-am citit şi erau pe raft şi aici am pobibilitatea să le schimb cu cărţi care nu le-am mai citit până acum."



Parascovia Belschi este cea căreia i-a venit ideea de a organiza un astfel de eveniment. Femeia susţine că lectura face parte din stilul ei de viață. Speră ca pe viitor numărul celor care se vor alătura acestei inițiative va crește, iar la întâlnirile viitoare vor avea de unde alege mai multe cărți.



"Foarte pozitivă a fost toată lumea, au fost foarte dornici să vină. Chiar m-am bucurat, pentru că credeam că la noi lumea nu citeşte, dar de fapt ei citesc doar că pe ascuns", a declarat Parascovia Belschi, organizatoare.



În 2017, cea mai cumpărată carte de cititorii moldoveni a fost "Vara când mama avea ochii verzi" scrisă de fosta jurnalistă Tatiana Țibuleac. Într-un singur an, au fost vândute peste 4.000 de exemplare. În clasamentul celor mai populare cărţi se mai regăsesc "Te blestem să te îndrăgostești de mine" de Nicolae Dabija și "În umbra pașilor tăi" de Vitalie Cipileaga.