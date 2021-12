Zeci de şoferi, sancţionaţi pe parcursul zilei la Chişinău pentru încălcarea regulilor de circulaţie rutieră

Peste 80 de şoferi au fost sancţionaţi pe parcursul zilei la Chişinău pentru încălcarea regulilor de circulaţie rutieră. Cele mai multe amenzi au fost aplicate pentru depăşirea limitei de viteză, încălcarea marcajului rutier, trecerea la culoarea roşie a semaforului sau lipsa reviziei tehnice a automobilului. Au mai fost depistaţi şi şoferi cu geamuri umbrite sau cu maşini date în căutare."Poliţist: Umblaţi prin locurile publice fără revizia tehnic, veţi fi sancţionat conform articolului 229 aliniatul 2 şi 3.- Şofer: Da, bine, întocmiţi proces verbal!"Pe dreapta au fost traşi toţi şoferii care intrau sau ieşeau din Chişinău. Cei care au încălcat regulamentul au găsit diferite pretexte."Nu vreau să încalc, dar se întâmplă. Liniile de marcaj nu-s făcute corect şi eu nu le consider corecte. Dacă e vorba de alcool sau alte încălcări, atunci da, dar aşa, liniuţele astea trase înaintea camerelor, vor să scurgă oamenii de bani.""Asta nu eu am încălcat, era alt şofer, eu atunci nici nu lucram.""Încălcarea e din luna aprilie, doar că nu am primit citaţie. Asta e, voi plăti. 600 de lei trebuie să plătesc, de obicei nu îmi place să încalc legea, dar dacă s-a întâmplat, trebuie să plătesc pentru asta."Iar acest şofer a fost nevoit să-şi scoată folia fumurie de pe geamuri pentru a nu primi amendă.Oamenii legii le-au oferit odorizante auto şoferilor corecţi."Doamna Eugenia, nu aveţi nicio încălcare, nici la camere, din partea noastră aveţi un cadou!""Eu răspund de mine să merg regulamentar, dar sunt unii şoferi cărora le place să se aventureze pe traseu.""Ne străduim să nu încălcăm, mulţumim! Salutăm iniţiativa!""Toţi conducătorii auto sunt stopaţi şi verificaţi prin intermediul sistemului informaţional, iar cei care au încălcări, chiar şi la camerele de supraveghere sunt documentaţi, iar după caz le sunt înmânate citaţiile.", a declarat Ana Chiseliţă, ofiţer de presă INSP.INSP va desfăşura astfel de acţiuni în zilele de miercuri şi joi.