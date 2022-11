Zeci de sate din raionul Ungheni vor avea apă potabilă. Va fi pus în aplicare un proiect de peste 200 de mii de euro

Aproape 30 de sate din raionul Ungheni ar putea fi alimentate cu apă potabilă. Asta după ce la staţia de tratare a apei din municipiul Ungheni va fi construit un rezervor suplimentar, cu capacitatea de 1 000 de metri cubi. Proiectul costă aproape 250 de mii de euro, oferiţi de Uniunea Europeană.

Cele două rezervoare din Ungheni au fost construite în anii '70 ai secolului trecut. Acum un an, unul din ele a cedat, punând în pericol securitatea alimentării cu apă a oraşului, cu o populaţie de peste 30 de mii de oameni.



În februarie 2021 municipiul Ungheni a fost sub riscul de a rămâne fără apă, după ce a cedat placa de acoperire a unuia dintre cele două rezervoare, cu capacitatea a câte 600 metri cubi fiecare. Cu toate că s-au făcut lucrări de reparaţie, riscurile nu au dispărut.



"Problema cea mai mare la moment a fost cât va putea rezista alt rezervor care avea aceeaşi durată de viaţă. Am avut ceva emoţii. Noi putem deja să afirmăm că vom putea regionaliza serviciul dat şi să aprovizionăm cu apă cel puţin jumătate de raion. Ar fi în jurul a 50 de mii de persoane", a spus Dionisie Ternovschi, viceprimar al municipiului Ungheni.



Lucrările de construcţie a noului rezervor pentru staţia de tratare a apei au demarat în luna septembrie şi se vor încheie la sfârşit de an. Datorită noului rezervor, Ungheniul va putea aproviziona cu apă potabilă, 30 de localităţi din raion. În prezent, 75 la sută dintre ele sunt alimentate cu apă tehnică.



"Apa vine din râul Prut, merge prin staţia de tratare şi vine în aceste trei rezervoare. E de dorit ca toate să fie funcţionale, dar în cazul în care se întâmplă ceva la acele vechi, ăsta nou face faţă. Este suficient, deoarece circuitul este continuu, nu se stochează şi aici se goleşte rezervorul, este circuit continuu", afirmă Eugenia Lebeda, inginer program EU4Moldova, Regiuni Cheie.



Construcţia rezervorului a costat aproape 250 de mii de euro, oferiţi din partea uniunii Europene.



"UE colaborează cu două regiuni focus din Moldova, Cahul şi Ungheni. Investim în jur de 23 milioane de euro. Sunt granturi menite să îmbunătăţească condiţiile de viaţă ale cetăţenilor şi ca aceste regiuni să devină regiuni-pilot, unde cetăţenii să trăiască, să rămână acasă şi să contribuie la dezvoltarea economică", a spus Matilda Halling, ofiţer de program, Delegaţia UE în Moldova.



Autorităţile locale mai vor să renoveze staţia de tratare a apei, dată în exploatare în anul 1972. Pentru aceasta vor fi alocaţi 20 de milioane de lei.



"După rezervor se încep lucrările de reabilitare, începând de la prima treaptă toate ţevile care le vedeţi aici şi prin pământ, exterioare, toate vor fi schimbate. Fiindcă staţia nu este în stare, vedeţi ce ţevi ruginite, e ceva straşnic. Este proiectul, făcută licitaţia, firma face deja achiziţii", a spus Valentin Rotaru, şeful Staţiei de Tratare a apei, Ungheni.



Specialiştii din Ungheni dau asigurări că apa din oraş este cea mai bună din ţară.



"Au venit nişte persoane străine şi au făcut analizele fără ca să ştie Apă-Canal. Au făcut analize la hotel şi i-au spus domnului primar: Voi nu ştiţi ce bogăţie aveţi, cea mai bună apă e la voi, aici, la Ungheni", a comunicat Nadejda Rotaru, şeful Laboratorului Staţiei de Tratare a apei, Ungheni.



În ultimii cinci ani, Uniunea Europeană a oferit municipiului Ungheni granturi în valoare de trei milioane şi jumătate de euro pentru proiecte de apeduct şi canalizare .