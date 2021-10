Zeci de producători locali au participat la ultima ediţie a târgului ''Cămara fest'' din acest an

Veaceslav și Valentina Priguza au venit din Năpădeni, Ungheni. Familia are o afacere cu migdale, dar produc şi miere.''Miez de migdale, migdale în coarjă de anul acesta, miere vie în caserole. Toată producția este a noastră, a familiei.''Oamenii spun că cea mai mare provocare pentru ei este să-și vândă produsele, de aceea târgurile sunt un colac de salvare.''Cam anevoios, anevoios că, poate nu-i așa de crescut, cât problema vânzări. În marketuri nu suntem acceptați, iar dacă suntem acceptați, acele condiții lor te jupoaie și noroc de aceste târguri.""Greu, sunt foarte multe provocări, anul acesta a fost un an bun, au fost ploi, dar sunt foarte multe provocări legate de prețul combustibililor, la pesticide."Cumpărătorii recunosc că produsele moldoveneşti sunt cele mai bune, doar că preţurile sunt cam mari.''Pur și simplu am venit să văd prețurile la miere, miere de albină. Sigur că prețurile sunt cam usturătoare pentru noi, pentru vârsta noastră.''Alţii însă se arată mulţumiţi şi spun că vin special pentru a susţine producătorii locali.''Cumpărăm, tare ne place, este și ieftin, și frumos, și gustos. Mulțumim organizatorilor. Unde poți să mai cumperi așa ceva? Uitați-vă ce frumusețe.''''Este o oportunitate foarte bună de a susține producătorii autohtoni. Locuim aproape și dacă vedem anunțuri pe facebook sau pe alte rețele ne străduim să venim.''Târgul ''Cămara fest'' se desfăşoară deja trei ani la Chişinău. Potrivit organizatorilor, interesul producătorilor a crescut atât de mult, încât aceştia sunt în căutarea altui loc pentru a permite participarea mai multor producători locali.