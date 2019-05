Zeci de producători de bunătăţi autohtone pot fi găsiţi la cel mai grandios eveniment culinar al anului "Food & Drinks"

În jur de 130 de producători de bunătăţi autohtone şi de peste hotare pot fi găsiţi timp de patru zile la cel mai grandios eveniment culinar al anului „Food & Drinks”, organizat într-un centru expoziţional din Capitală. Tot acolo puteţi lua parte la Master class-uri de gătit gustos, frumos şi rapid. Degustările sunt gratuite, iar produsele expuse au preţuri de producător.

Marea atracţie în prima zi a expoziţiei a fost bucătarul englez Alan Coxon. Acesta a pregătit timp de trei ore, cinci feluri de bucate care au fost degustate de vizitatori.



"Astăzi noi pregătim spaghetti cu lobster, de asemenea avem trufe, foie gras pus pe un cuib de tăiţei, de asemenea avem sufle pregătit într-un măr copt", a spus bucătarul-șef BBC, Alan Coxon.



"E un gust foarte interesant. Pentru prima dată am gustat e ceva foarte-foarte fin, ceva deosebit pentru mine, dar puţin îmi aduce aminte şi de copilărie."



"Nu am mai gustat aşa ceva, mi-a plăcut nu pot să zic mult, mi-a plăcut fantastic de mult."



În cadrul expoziţiei a fost organizată o competiţie între două echipe de bucătari din Chişinău.



"Pregătim o salată cu un mix de frunze cu creme caramelizate, un mix de legume la grătar în sos de caşcaval şi pară fiartă în vin", a spus bucătarul-şef, Marcel Ţurcanu.



"M-am axat pe bucătăria italiană. O salată italiană, risotto şi un desert italian clasic",a spus bucătarul-şef, Maxim Postolachi.



Zeci de spectatori au urmărit cu atenţie lupta culinară.



"Vedem pregătirea, vedem ce ingrediente pun, vedem curăţenia că aici tot e important şi la urma e degustarea."



Expozanţii au adus carne proaspătă, dulciuri, fructe uscate, mirodenii şi alte produse din ţară sau din import.



"Noi reprezentăm Turcia. Avem o gamă variată de fructe uscate. Referitor la preţuri, ele sunt aceleaşi ca şi în magazine însă aici cumpărătorul are oportunitate să negocieze preţul."



"Avem orez basmati indian cu bob lung care este la mare căutare, de asemenea, avem şi mirodenii: curcuma, scorţişoară, piper negru, toate acestea sunt naturale, aduse din India."



Expoziţia "Food and Drinks" e deschisă până în data de 19 mai, inclusiv.