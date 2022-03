Zeci de oameni s-au adunat sâmbătă în centrul Capitalei în semn de solidaritate cu poporul ucrainean

Evenimentul a avut loc în Grădina Publică ''Ştefan cel Mare şi Sfânt'', unde participanţii au ţinut şi un moment de reculegere în memoria ucrainenilor ucişi în urma luptelor şi bombardamentelor.Unii refugiaţi care au fugit din calea războiului au povestit cu lacrimi în ochii despre calvarul prin care au trecut.''În Ucraina sunt foarte multe femei care au rămas fără nimic. Am rude unde soţii acestora au fost luaţi la război, iar femeile nu pot să plece în altă ţară, aşa cum am făcut-o noi.''''Centrul oraşului Harikov era atât de frumos. Acum, acolo sunt doar ruine. Nu ştiu câţi bani trebuie pentru a fi renovat."La manifestaţie au participat şi veteranii războiului de la Nistru.''Consider că ar fi bine să rezolve războiul în mod paşnic. De trei ori s-au aşezat la masa de negocieri şi nu au găsit încă un numitor comun.''''Eu am venit să împărtăşesc durerea poporului ucrainean. Am venit să mă unesc cu lumea paşnică, să mergem într-un marş paşnic.''Evenimentul a fost organizat de către membrii Asociaţiei Obşteşti "UNIREA - ODIP'', care au cerut încetarea războiului din Ucraina.''Vrem să transmitem un singur mesaj, faptul că pledează pentru pace, poporul Republicii Moldova este un popor paşnic oricât de mult s-ar strădui unii sau alţii în conflict, război şi să tulbure apele. Vrem pace, după ce restabilim pacea, vom găsi mijloace şi instrumente democratice ca să continuăm lupta de idei, lupta democratică, pentru idei ori pentru susţinători'', a declarat președintele Asociației, Vlad Bilețchi.De la declanşarea războiului din Ucraina, peste 4.100 de refugiaţi ucraineni au cerut azil în Republica Moldova.