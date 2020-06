Zeci de oameni l-au ajutat pe preotul din Dumbrava după ce casa parohială a fost mistuită de flăcări

Dar din dar se face rai. Zeci de oameni au venit, duminică, să-i întindă o mână de ajutor preotului Octavian Moșin din localitatea Dumbrava, municipiul Chişinău. Asta după ce un centru social pentru copii, construit lângă biserica din sat, a fost mistuit acum câteva zile de un incediu.”M-am bucurat că locuitorii din Dumbrava, credincioșii și enoriașii care vin la această biserică nu sunt indiferenți. Prin aceasta se înțelege că e o biserică vie, lucrătoare, unde oamenii au înțeles că viața este o dragoste împărtășită”.”Sunt cărțile tatălui meu, pentru ale vinde și toți banii care se vor aduna să-i donăm acestei biserici. Pentru că în această anexă se făceau lucruri cu adevărat frumoase”.Printre cei care vor să contribuie la salvarea centrului pentru copii este şi Vera Corja. Femeia urma să activeze acolo în calitate de profesor.”Părintele ne-a bucurat tare mult că iată se vor găsi și pedagogi. Am fost educătoare la grădiniță pentru grupele pregătitoare de școală. Nu mă gândeam să mă angajez, că sunt pensionară, dar cu un ajutor mic puteam să vin”.Primarul localității promite că va cere sprijin din partea consiliului sătesc.”Adunarea la consiliu o s-o facem extraordinară, să fie cât mai repede. Timp de șapte zile adunarea va fi ca să contribuim cu suport pentru renovarea clădirii. Mână de la mână punem și să-l scoatem la capăt. Este fața noastră. Fața localității”.Centrul social ”Față către față” a început să fie construit în 2011 și urma să fie deschis oficial la începutul lunii iulie a acestui an. Acesta urma să găzduiască aproximativ 50 de copii din familii sărace.”Organizăm pelerinaje în locurile sfinte, tabere de studierea limbei engleze, facem meditație pentru copii. Deci, mai multe proiecte și activități au prins viață aici în parohie și vrem să le dezvoltăm într-o încăpere concretă. Vom instala un cort afară și vom pune bănci, scaune și tabăra va fi în aer liber”.Amintim că Centrul social pentru copii din localitatea Dumbrava, comuna Trușeni, a fost mistuit de flăcări în urma unui incendiu produs în data de 11 iunie. Șapte echipaje de pompieri au luptat cu focul timp de aproape două ore. Din fericire, nimeni nu a fost rănit, însă aproximativ 90 la sută din suprafața casei a fost deteriorată. Cauza izbucnirii incendiului încă nu a fost stabilită.