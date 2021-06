Zeci de oameni au protestat în faţa Curţii de Apel, care examinează contestaţiile împotriva deciziei CEC de a deschide 146 de secţii peste hotare

Curtea de Apel Chişinău examinează contestaţia depusă de Platforma "Demnitate şi Adevăr", Partidul Acţiune şi Solidaritate, Renato Usatîi şi Alianţa pentru Unirea Românilor după ce Comisia Electorală Centrală a decis să deschidă doar 146 de secţii de votare peste hotare şi nu 191, cum a propus Ministerul de Externe.

Zeci de oameni au venit de dimineaţă să protesteze în faţa Curţii, împreună cu lideri politici, şi au cerut să fie create condiţii pentru ca moldovenii stabiliţi în afară să poată vota la anticipate.



"Diaspora votează!"



Mulţi dintre cei care au venit să ceară deschiderea mai multor secţii de vot în diasporă au muncit peste hotare sau au rude plecate. Oamenii spun că dreptul la vot este unul fundamental.



"Am venit să contestăm hotărârile CEC-ului pentru diasporă. Eu tot fac parte din diasporă."



"Am venit aici să ne apărăm drepturile noastre, drepturile diasporei. Am şi eu rude, am verişori plecaţi în Canada, am în Franţa, am în Germania, peste tot am."



"De 16 ani sunt stabilită în Israel şi eu am fost să votez la prezidenţiale şi am văzut cum lumea stătea în ploaie, oamenii stăteau în rând, veneau din Ierusalim, din oraşe foarte îndepărtate. Noi am cerut să ne mai deschidă măcar încă două secţii de vot."



La protest au participat şi mai mulţi lideri politici.



"Oricum va fi un teatru organizat încă de săptămâna trecută de cetăţeanul Dodon şi alţii care au frică să nu fie peniţi în parlamentare aşa cum au fost peniţi în prezidenţiale în turul întâi şi doi", a declarat Renato Usatîi, preşedintele Blocului "Renato Usatîi".



"Domnilor magistraţi, uitaţi-vă ce e afară şi aplicaţi legea. Diaspora votează!", a declarat preşedintele interimar al PAS, Igor Grosu.



"Dacă vrem să facem împreună dreptate, haideţi să facem împreună dreptate. La făcut politică s-au înghesuit de-a lungul timpului foarte şi foarte mulţi. La a face dreptate, puţini au fost", a spus preşedintele Platformei "Demnitate şi Adevăr", Andrei Năstase.



În timpul şedinţei, preşedintele Platformei "DA" a cerut recuzarea a doi magistraţi din completul de judecată, pe motiv că ar fi influenţaţi politic.

Iniţial, CEC a decis să deschidă 139 de secții de votare în afara țării, pentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie, la fel ca şi la scrutinul din toamna trecută.

âAsta deși, în proiect era stabilit să fie deschise 162 de birouri, iar ministerul de Externe a propus 191, afirmând că sunt toate condiţiile necesare pentru organizarea acestora. În urma presiunii făcute de societatea civilă, CEC a decis deschiderea a 7 secţii în plus.