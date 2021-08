Zeci de oameni au mers la maratonul de vaccinare anti-COVID-19 din Căușeni. Cu ce ser au ales să se imunizeze moldovenii

Zeci de persoane au mers sâmbătă la maratonul de vaccinare anti-COVID-19, organizat la Centrul sportiv multifuncțional din orașul Căușeni. Doritorii s-au putut imuniza cu serurile Pfizer, Johnson an Johnson, AstraZeneca, Sinovac și Sinopharm. Până la ora 14:30, s-au vaccinat peste 350 de oameni.Nicolae Balan are 76 de ani și a venit să se imunizeze pentru a se proteja de noul coronavirus. Acum un an, bărbatul a suferit un accident vascular cerebral și abia atunci a înţeles cât de preţioasă este viaţa. Aşa că, spune el, vaccinul este singura soluție care-l va ține departe de patul de spital.”Medicii mi-au propus Pfizer, am fost de acord și nu au fost probleme. Fiecare trebuie să aibă încredere în sine și în medicii noștri. Vaccinați-vă pentru că securitatea e importată.”Oamenii spun că au ales să se vaccineze pentru a se simți în siguranță.”– De ce ați decis să vă vaccinați? – Ca să fim sănătoși. Să nu infectăm pe cineva și pe noi să nu ne infecteze. – Va fost greu să luați această decizie? – Așa și așa. Ne-am gândit cât ne-am gândit și am venit că e pentru sănătatea noastră.””Am decis să mă vaccinez ca să mă protejez pe mine și pe cei apropiați. Toți membrii familiei deja au fost vaccinați și îi încurajez și pe restul să o facă.””Protecția contează mai întâi de toate. Am acasă părinți, tatăl meu de exemplu are probleme cu inima, mai am și copil acasă, adică pentru siguranță.”Potrivit datelor, peste 90 la sută din personalul medical din raionul Căuşeni este deja imunizat. Situația nu este însă la fel de îmbucurătoare când vine vorba despre ceilalți locuitori.”Medicii de familie împreună cu echipa, cu asistentele medicale zilnic telefonează și roagă populația să vină să se vaccineze deoarece medicii au văzut cu ochii lor ce înseamnă această maladie. Cu părere de rău la noi lumea mai mult crede în povești cu zmei, în prostii, în mituri și chiar în fake-urile care sunt făcute.”Potrivit Centrului de Sănătate Publică Căușeni, doar 13 la sută din populația raionului s-a vaccinat cu ambele doze.”Noi avem încă foarte mult de lucru în acest sens. De aceea, acest maraton îl organizăm cu scopul să avem o acoperire vaccinală măcar la nivelul mediu pe republică.”