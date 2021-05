Aşa îi vezi o dată pe an! Zeci de motociclişti din ţara noastră au renunțat la tradiționala geacă de piele pentru o cauză nobilă, numită Distinguished Gentleman's Ride. Evenimentul, care se desfăşoară astăzi în peste 700 oraşe din lume, a avut loc şi la Chişinău, iar scopul acestuia este de a colecta bani pentru cercetări în medicină.Îmbrăcaţi la patru ace, bărbaţii, aflaţi la volanul unor motociclete de epocă au organizat o paradă şi au putut fi întâlniţi pe străzile oraşului. Igor Gatmaniuc a venit la Distinguished Gentleman's Ride cu cea mai "bătrână" motocicletă, care potrivit actelor, datează din anul 1955.IGOR GATMANIUC, participant:"Am procurat-o pentru că are o istorie foarte bogată.Se spune că datorită la această motocicletă ruşii au câştigat al Doilea Război Mondial. Ea anume are istorie de prin război."El spune că a descoperit bijuteria pe două roţi la un consătean de-al său, de la care a şi cumpărat-o.Printre participanţi l-am întâlnit şi pe Veaceslav Cebotari, care a venit la eveniment alături de fiica sa Ilinca şi feciorul Valentin.VEACESLAV CEBOTARI, participant:"Prima ediţie am ratat-o pentru că nu am avut motocicletă. Începând cu 2018, particip. Cauza este foarte nobilă. Ne străduim să creăm o societate de gentlemani, care prin donaţiile sale contribuie la cercetări în domeniul tratării bolilor bărbaţilor, bolilor de vârstă."Valentin Cebotari, feciorul lui Veaceslav ne-a spus că vrea să calce pe urmele tatălui său."Voi vrea şi eu să conduc o motocicletă, mai ales pe cele care le-am moştenit de la tatăl meu."Şi Daniil Secrii a venit cu cei doi feciori ai săi. Spune că pasiunea pentru motociclete este una de familie.DANIIL SECRII, participant:"Să fiu sincer, am primit-o cadou la nuntă. Cred că vreo şapte ani în urmă mi-a dăruit-o tata. Am restaurat-o. A patra oară sunt la acest eveniment. Are scop nobil, este un scop caritabil."Fiecare participant la paradă a trebuit să facă şi o donaţie către o fundaţie. Banii vor fi folosiţi pentru cercetări medicale în domeniul cancerului de prostată și sănătăţii mintale a bărbaților.DAN UNTURĂ, organizator:"Suma colectată la ziua de astăzi era undeva aproape de două mii de dolari. Dar din practica anilor precedenţi după ride, lumea e cu impresii frumoase, se mobilizează şi se strânge o sumă frumoasă. Apropo, noi anul trecut am avut o prestaţie mai bună decât spre exemplu, Ungaria, Bulgaria, Cehia. Federaţia Rusă, Ucraina. "Pentru prima dată "Distinguished Gentleman’s Ride" a avut loc în anul 2011. În Chişinău, evenimentul a ajuns la cea de-a cincea ediţie.