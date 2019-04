Zeci de moldoveni au dat buzna în sălile de sport, după mesele copioase de sărbători. Sfatul antrenorilor

Mesele copioase din perioada sărbătoarilor pascale, ne pun organismul la grea încercare.

Deşi este a doua zi de Paşti, zeci de moldoveni au dat buza în sălile de sport. Aceştia spun că au venit la sală, pentru a începe lupta cu kilogramele în plus, pe care le-au adăugat în această perioadă.

Antrenorii de sport spun că cei care vor să îşi redobândească silueta trebuie să fie atenţi la ce mănâncă în zilele următoare şi să nu se aştepte la rezultate peste noapte.

De dimineaţă, zeci de oameni au decis să-şi petreacă o parte din ziua de azi în sala de sport. Şi asta pentru că cozonacii şi răciturile, nu au lipsit de pe masa de sărbătoare. Benzile de alergat au fost cele mai solicitate aparate de sport.



"Trebuie să revenim în sălile de sport pentru a diminua caloriile pe care le-am adăugat în timpul sărbătorilor. A doua zi este binevenit sportul", a spus un bărbat.



Pentru unii ziua însorită, nu a fost altceva, decât un prilej bun de a scăpa de kilogramele în plus, în aer liber.



"Simt o mică adăugare în masă. Am fost şi în ospeţie, am mâncat mai mult, de aia preconizez săptămâna asta să dau jos şi să ard mai multe calorii, adică să fac dublu antrenament. Prefer afară pentru că e mult mai bine oxigenarea creierului, are loc mai bine schimbul de substanţe", a spus o femeie.



Instructorii spun că după perioada sărbătorilor pascale, sălile de sport sunt arhipline. Aceştia recomandă, evitarea efortului în exces.



"Este greu să revii imediat după sărbători la antrenamente complicate, nici nu este corect să facem aşa ceva. Se recomandă în a doua zi după sărbători să facem exerciţii mai uşoare, cum ar fi aerobică sau plimbări în aer liber", a spus un antrenor.



În această perioadă, nutriţioniştii le recomandă oamenilor să bea cât mai multă apă plată şi să aibă grijă de cantitatea și calitatea bucatelor consumate.