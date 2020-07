Zeci de mirese au protestat la Fontana Di Trevi din Roma pentru că pandemia le-a anulat planurile de nuntă

Furioase că pandemia le-a anulat planurile de nuntă, zeci de mirese au protestat la Roma, la celebra Fontana Di Trevi. Pentru a se asigura că mesajul lor va fi transmis, tinerele s-au îmbrăcat în rochiile cumpărate pentru ziua cea mare şi au defilat cu umbrele şi pancarte.

Deşi nunţile au fost reluate în Italia, ceremoniile trebuie să se desfăşoare sub un set de reguli stricte. Invitaţii trebuie să poarte mască atunci când se ridică de la masă şi să păstreze distanţa socială.

Îmbrăcate în rochii albe de mireasă,15 tinere au defilat prin centrul Romei. A fost modul lor de a-şi arăta supărarea că pandemia le-a amânat nunta la care visau de ani de zile. Protestul a fost organizat la Fontana Di Trevi, iar pentru a se asigura că nu se vor îmbolnăvi, participantele au purtat inclusiv mască.

Din cauza pandemiei, Italia a anulat toate nunţile timp de două luni de zile. În iunie, însă, ceremoniile au fost reluate. Însă doar cu un număr limitat de participanţi şi un set de reguli stricte.

La restaurant, de pildă, invitaţii trebuie să poarte mască de fiecare dată când se ridică de la masă. Iar distanţarea socială e literă de lege. În anumite regiuni, nici măcar dansul nu este permis, scrie observatortv.

Mireasă: Am venit să protestez pentru că trebuia să mă mărit anul acesta, dar din cauza pandemiei am găsit o biserică dar nu am mai găsit un local pentru petrecere, aşa că am fost nevoită să amân nunta pentru anul viitor.

Pandemia nu le afectează doar pe mirese, ci şi pe organizatorii de nunţi, care susţin că din cauza restricţiilor şi-au redus activitatea cu 80 la sută. Pandemia afectează, totodată, şi firmele de catering, de flori sau cadouri ai căror angajaţi sunt ameninţaţi de şomaj.

Mario Canditone, lider asociaţie de nunţi: Avem milioane de angajaţi. Reprezentăm peste 30.000 de companii, avem un sector privind exportul care a încetat să mai funcţioneze.

De la izbucnirea pandemiei, peste 240.000 de oameni s-au îmbolnăvit în Italia şi aproape 35.000 au murit.