Zeci de militanţi proiranieni, ucişi în raiduri aeriene din Siria atribuite Israelului

Cel putin 19 militanti proiranieni au fost ucisi in raiduri aeriene atribuite Israelului efectuate in estul Siriei, anunta organizatia Observator Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), conform Agentiei France-Presse si site-ului Ynetnews.com.

Raidurile aeriene au avut loc joi in zona Albu Kamal, in provincia Deir Ezzor, situata in estul Siriei.

Presa de stat din Siria nu a difuzat informatii despre aceste raiduri aeriene, dar, potrivit organizatiei Observator Sirian pentru Drepturile Omului, este foarte probabil sa fi fost efectuate de avioane militare israeliene.

Israelul efectueaza frecvent bombardamente in Siria, vizand baze militare iraniene sau transporturi de armament destinate miscarii siite libaneze Hezbollah. Iranul a trimis trupe in Siria pentru a oferi asistenta Administratiei Bashar al-Assad in conflictul cu grupuri insurgente si teroriste. In Siria sunt prezenti si militanti ai organizatiei siite libaneze Hezbollah, precum si membri ai altor grupuri islamiste proiraniene.