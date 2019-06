Zeci de mii de moldoveni ar putea rămâne fără locuri de muncă, dacă alianţa lui Kozak ACUM - PSRM îşi va pune planul în aplicare

Moratoriul în construcţii, pe care vrea să-l instituie alianţa lui Kozak ACUM-PSRM, ar putea lăsa sute de oameni fără locuri de muncă. O spune vicepreşedintele PDM Vladimir Cebotari, care a menţionat că problema construcţiilor haotice din Capitală a fost provocată de consilierii socialişti, care deţin majoritatea în Consiliul municipal. Declaraţiile au fost făcute la postul public de televiziune Moldova 1.

"Zilele trecute am auzit despre o inițiativă care vine să lase în stradă zeci de mii de oameni, am înțeles că se dorește să se facă un moratoriu asupra construcțiilor din Chișinău. Întrebarea mea către autori este, dacă ei s-au gândit câți oameni sunt angajați în câmpul muncii în acest domeniu și ce se va întâmpla cu ei dacă în decurs de un an nu vor avea de lucru?