Zeci de mii de microbişti au vizitat deja orăşelul fotbalistic din Chişinău. Cum arată acesta

Zeci de mii de microbişti au vizitat deja orăşelul fotbalistic din Chişinău de la începutul Campionatului European de fotbal şi au trăit cu sufletul la gură momentele pline de adrenalină ale meciurilor. În scuarul Teatrului Naţional de Operă şi Balet "Maria Bieşu", oaspeţii pot viziona meciurile de fotbal pe trei ecrane gigant. Pe lângă partidele din cadrul EURO 2020 care sunt difuzate zilnic, microbiştii au parte de surprize, tombole şi concursuri.Orăşelul sportiv îşi începe activitatea cu o oră înaintea primului meci, iar microbiştii pot alege o masă la una dintre cele trei terase. Zona fan și zona VIP sunt acoperite, iar în caz că plouă, spectatorii pot privi meciurile de la adăpost. Ambele terase au ecrane care măsoară 24 de metri pătraţi.Terasa din scuar este însă cea mai populară în rândul vizitatorilor: sunt peste 100 de mese în aer liber, iar la doar câţiva paşi sunt gheretele unde se vând băuturi răcoritoare, gustări şi bere."Avem aproximativ 2 tone de bere. Ajunge pentru toţi. Dacă e nevoie, mai aducem. Avem peşte, chipsuri, pesmeţi, alune.""- Snackuri sunt, burgher, hot-doguri, petroşel la bere. Este pregătit de personalul nostru.- Se simte aşa, şi un miros mai specific, de grătar.- Păi este ok, că e gătit totul pe loc, este grill, este proaspăt, asta şi dă aroma şi senzaţia că e gustos."Din orăşelul sportiv, nu lipsesc tombolele şi concursurile distractive. Au fost amenajate mai multe zone de agrement, iar în una dintre ele microbiştii pot juca fotbal la console."- Doi zero, a pierdut de la tata.- Îţi iei revanşa?- Nu.- Nu? Acuş o să-şi ia revanşa.""Am ieşit cu copilul un pic să ne relaxăm după o zi de lucru. Impresiile sunt foarte interesante şi plăcute."Într-o altă zonă, microbiştii au posibilitatea să marcheze goluri... reale."Acolo este poarta şi acumulaţi puncte. Dacă acumulaţi de la 2 la 7 puncte, câştigaţi o sticlă cu apă. De la 8 la 11 puncte, câştigaţi o minge de aceasta. Şi de la 12 la 13, o geantă sport.- Şi câte încercări am?- Trei. ""- Asta e, câte puncte am acumulat?- Cinci.- Mulţumesc foarte mult!- Felicitări!"Microbiştii care au vizitat până acum orăşelul fotbalistic au rămas impresionaţi de atmosferă."Asta este o relaxare pentru mine. Îs la pensie, şi am venit aşa, ca să beau o bere.- Şi savuraţi fotbal?- Da. ""- Cum îţi pare atmosfera aici? Care este atmosfera?- Foarte bună, foarte bună. Chiar ne ridică dispoziția la toţi."EURO 2020 se încheie în 11 iulie. Toate partidele vor fi difuzate în orăşelul fotbalistic, unde intrarea este gratuită.Meciurile sunt transmise în direct de PRIME şi CANAL 5 şi sunt comentate în limba română, iar la CANAL 3, în limba rusă.