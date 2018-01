Zeci de mii de locitori ai Moldovei au beneficiat de transport gratuit la târgul de Carciun din Orhei

Târgul de Crăciun din Orhei, organizat de primarul orașului, Ilan Șor, adună zeci de mii de vizitatori din toată Moldova.

Președintele Partidului Șor, Ilan Șor a decis şi organizarea transportului gratuit astfel încât toți doritorii să poată vizita târgul.

Zeci de mii de oameni au fost aduși până acum de la Chișinău, Strășeni, Ialoveni, Călărași, Ungheni sau Telenești, pentru a simți magia sărbătorilor de iarnă.

Mai mult, Partidul Șor a oferit transport și pentru copiii de la şcolile-internat, centrele de creație și pentru copii din familii defavorizate.



"În toată seara târgul este vizitat de peste 2.500-3.000 de persoane din toate colțurile Republicii Moldova, acolo unde avem organizații teritoriale, acolo unde avem oficii de partid. Ne bucură faptul că și din localitățile unde nu avem organizații teritoriale suntem apelați, oamenii se cer și vor la acest iarmaroc", a spuspreşedintele OT Partidul Şor, Stanislav Kvasnîi.



Vizitatorii au făcut cozi la cele patru tobogane și au patinat. Toate distracţiile sunt gratuite, iar oamenii sunt mulțumiți că li se oferă şi transport gratuit pentru a vizita târgul.



"Noi am venit din orașul Strășeni, cu toată familia. Foarte tare ne place aici. Chiar și fără zăpadă, atmosfera este de sărbătoare."



"Îi mulțumesc foarte mult primarului acestui oraș deoarece a venit cu acestă contribuție."



Copiii au mers la casa lui Moș Crăciun unde au spus poezii și au primit daruri. Oamenii spun că Târgul de Crăciun din Orhei este la fel ca cel din marile țări europene.



"Locuiesc de 30 de ani în Chișinău. Sunt venită de peste hotare din Italia. Aici e făcut exact ca în Italia, doar că în Italia e pe bani, dar aici e gratuit. Așa primar să fie a țării noastre Moldova că am avea și noi ceva."



"Foarte frumos. Asta este a doua oară pentru noi. Am mai fost cu nepoțelele, ne-a plăcut foarte mult și am decis să venit și a doua oară."



Târgul de Crăciun din Orhei, organizat al treilea an consecutiv, va fi deschis până în data de 14 ianuarie.