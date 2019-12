Zeci de micuţi din Capitală s-au întâlnit cu Moș Crăciun. Ce cadouri au cerut (FOTOREPORT)

Tablete, telefoane performante, roboţi, cărţi, dulciuri şi să-i aibă aproape pe cei dragi de sărbători. Sunt câteva dintre cadourile pe care copiii vor să le găsească sub brad. Zeci de micuţi din Capitală s-au întâlnit astăzi cu Moș Crăciun căruia i-au înmânat, personal, scrisorile cu lista de preferinţe, ca să fie siguri că mesajul lor a ajuns la destinaţie.



Întâlnirea micuţilor cu Moş Crăciun a avut loc la sediul central al Poştei Moldovei. Copiii l-au pus la grea încercare pe bătrânel de la care aşteaptă cadouri scumpe. Piticii au un argument forte: Au fost cuminţi!



”Eu cred în Moș Crăciun și cred că o să-mi aducă un cadou, că anul acesta am fost cuminte.”



”I-am scris ca familia noastră să fie sănătoasă, iar în al treilea rând vreau să am un nou motănaș.”



”În primul rând vreau să-i dea mamei un telefon și unul mie, fiindcă noi amândoi nu avem. Să-i aducă lui tata mai multă sănătate și Moș Crăciun să fie sănătos, ca să poată să-i aducă cadouri și la copiii triști.”



Moș Crăciun spune că și în acest an a rămas impresionat de dorințele mari ale copiilor, dar le va onora în funcţie de buget şi posibilităţi aşa încât să ajungă la fiecare copil.



”Începând de la Porsche Cayenne și până la diferite și diferite, ultimele modele de telefoane. Vreau să vă spun că atunci când copiii merită, ei își primesc cu adevărat darurile”, a spus Moş Crăciun.



Până în prezent, la Academia lui Moş Crăciun au ajuns peste șase mii de scrisori de la copiii din ţară, dar şi din străinătate.



”Pur și simplu pe foaie scrie pentru Moș Crăciun sau Academia lui Moș Crăciun și o duce într-o cutie poștală. Nu trebuie să procure timbru, nu trebuie absolut nimic. Este doar o regulă, trebuie să scrieți neapărat adresa dumneavostră”, a spus ajutorul lui Moș Crăciun, Irina Mitache.



Anul trecut, Academia lui Moş Crăciun a recepţionat peste 16 mii de scrisori.

