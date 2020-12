Zeci de meşteri populari şi-au dat întâlnire la un Târg de Crăciun din capitală

În jur de 60 de meşteri populari şi-au dat întâlnire în cadrul târgului de Crăciun, organizat al optulea an consecutiv în incinta unui centru comercial din Capitală. Pentru mulţi dintre ei, acest iarmaroc este o salvare într-un an plin de restricţii. Organizatorii spune că, meşterii au preţuri şi promoții atrăgătoare.



"Acum că suntem în plină pandemie buzunarul un pic e mai strâmt şi oamenii se străduie să facă cadouri măcar ceva mărunt pentru a-şi bucura apropiaţii. Noi avem promoţie "Moş Crăciun" respectiv ei fac reduceri în fiecare zi."



Meşterii populari se bucură şi de puţinul pe care îl pot vinde, pentru că şi aşa anul 2020 a fost unul dificil pentru ei. Elena Bogdan croşetează de 40 de ani, iar lucrările ei mereu se bucură de aprecierea cumpărătorilor. În acest an, spune femeia, pandemia s-a lăsat simţită de-a binelea.



"A influenţat mult, nu avem nici iarmaroace, nu sunt nici sărbători în oraş. Acest lucru desigur că a afectat mult activitatea noastră pentru că mai câştigăm aşa un pic şi plus pensia, dar aşa e foarte complicat. "



Iar meşterul Valentina Constantinova confecţionează bijuterii şi jucării hand-made de mulţi ani.



"Să spun că vânzările sunt cu mult mai puţine nu pot, pentru că noi nu lucrăm doar aici, noi mai lucrăm şi online. De atâţia ani deja desigur că am clienţi, cumpărători care vin sau care sună."



Dar şi aşa, pentru alţii pandemia a venit ca timp de răgaz. Ludmila Lapteacru, cunoscută pentru bijuteriile sale inedite, spune că în tot acest timp a reuşit să mai reinventeze colecţia sa de creaţii.



"Vânzări nu am avut, dar am avut posibilitatea de a revizui munca noastră pentru viitor, să inventăm ceva nou, respectiv sunt şi minusuri dar şi plusuri".



Târgul de Crăciun a început acum câteva zile şi va dura până până în data de 30 decembrie.