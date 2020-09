Zeci de membri ai organizațiilor neguvernamentale din municipiul Tighina, intimdați de miliția transnitreană

47 de tineri au fost reţinuţi şi duşi la o secţie de miliţie, după o petrecere dată pe teritoriul unei ferme abandonate din stânga Nistrului. Pe numele mai multor persoane au fost întocmite procese verbale. S-a întâmplat în noaptea de 18 spre 19 septembrie în satul Gâsca din stânga Nistrului.Potrivit presei locale, petrecăreţii au consumat băuturi alcoolice şi s-au distrat în pofida restricţiilor impuse din cauza pandemiei de coronavirus, dar au fost trataţica nişte infractori adevăraţi, fiind puşi la pământ de către miliţieni."- Am dansat.- Ai băut?- Am băut, da. Sticla mea este acolo.- De ce ai venit aici?- Am avut o conferință anonimă.Cineva propune o locație, iar toată lumea face chef."Pretinsele autorităţi locale susţin că cheful ar fi fost organizat de o organizaţie finanţată din străinătate.”Am primit informații că un ONG finanțat din străinătate organizează un eveniment cu implicarea inclusiv a minorilor. S-a constatat, de asemenea, că au participat persoane care anterior au mai fost în vizorul autorităților fiind implicate în trafic de droguri", a declarat un reprezentant al forțelor de ordine.30 de persoane s-au ales cu procese verbale administrative. Responsabilii de la Asociația Promo-LEX susţin că în cazul acestora s-au comis mai multe abuzuri. Potrivit lor, acţiunile oamenilor legii din regiunea transnistreană au fost jignitoare şi umilitoare, iar procesele verbale intentate tinerilor pot fi contestate.