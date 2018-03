Zeci de locuitori ai satului Sculeni au protestat lângă vama Sculeni. Care este motivul

Locuitorii satului Sculeni, care fac naveta în România, spun că sunt discriminați de vameșii de peste Prut. De câteva săptămâni, ei sunt întorși din drum la punctul vamal Sculeni - Iași, fără să primească explicații. Vameşii români spun însă că navetiştii pot intra în România cu rezervorul plin al maşinii doar o dată pe săptămână. Dacă vor să treacă graniţa în fiecare zi, şoferii nu trebuie să aibă în rezervor mai mult de 30 de litri de motorină.



"Eu fac naveta zilnic la Iași, am acolo o afacere. Sunt nevoit să trec zilnic un control fizic și sunt foarte nemulțumit de modul de abordare a vameșilor români. Deci, eu fac naveta zilnic, am curse și la Suceava, și la Bacău, până la Focșani ajung. Deci, normal, eu nu pot să merg cu 30 de litri de motorină care spun că e nevoie. "



"Lucrez în România. Mă duc în România dimineața, vin seara, la amiază, cu mașina personală. Dar în timp de iarnă, noi nu ne putem duce cu rezervorul gol că e și ghețuș. "



Oamenii spun că regulile au devenit mai stricte de la începutul acestei luni, când în România, la câțiva kilometri de la vamă, au fost descoperite țigări de contrabandă camuflate într-un transport de pomi.



"Pe noi ne verifică și la roata de rezervă, și în trusa medicală, și în pachetul de la triunghiul mașinii și peste tot în mașină, până și în buzunar. Ne luau la mișto în timp ce treceam: "ce carați, copăcei?""



Astfel de restricții au fost puse și în 2014, când şoferii moldoveni au protestat chiar în vamă. Atunci, presa românească a scris că locuitorii din Sculeni vând motorină românilor la prețuri mai mici.



"În general, eu nu duc motorină, ca exemplu. Lumea chiar și dacă duce, treaba lor ce fac. "



Preţul redus la motorină îi atrag şi pe români, care vin periodic la noi să facă plinul.



"La două - trei săptămâni, cam așa, cam la trei săptămâni. Da, bine, noi venim pentru că e mai ieftin, dar de fapt de la noi vă întoarce?"



Am încercat să vorbim cu reprezentanții vămii Sculeni - Iași, dar aceștia ne-au spus că ne vor putea oferi un comentariu abia mâine. Potrivit legislației, șoferii pot trece vama cu rezervorul mașinii plin, plus un rezervor mobil de cel mult 10 litri.