Zeci de locuinţe din întreaga ţară vor fi protejate de incendii. 800 de familii vor primi detectoare de fum

Zeci de locuinţe din întreaga ţară vor fi protejate de incendii. Mai multe familii au primit deja detectoare de fum, în cadrul unei campanii lansate de Ministerul de Interne.

Printre beneficiari se numără Irina Cujbă din oraşul Codru. Femeia are 73 de ani şi avea mare nevoie de un detector de fum, pentru că soba i-a dat mari bătăi de cap până acum.



"Am avut tare, un fum in casa tare. Si mai nu ni-am inadusit."



În familia lui Ion Cujbă, detectorul de fum a fost instalat în camera celor două fiice.



"Invatam sa nu umble la foc, sa nu se joace cu chibritele. Sa nu umble la aragaz."



Studiile au demonstrat că sunetul emis de aceste aparate nu este auzit de copiii de până la 13 ani în timpul somnului. Frecvenţa acestuia nu este percepută de urechile celor mici. De aceea, în caz de pericol, părinţii sunt cei care trebuie să reacţioneze şi să-i scoată din clădirea în flăcări. În schimb ziua, sunetul va fi cu siguranţă auzit de toţi ai casei.

În total, în cadrul proiectului, de detectoare de fum vor beneficia 800 de familii. Campania a fost lansată la iniţiativa liderului democrat, Vlad Plahotniuc. De la începutul anului, în Moldova au fost înregistrate 269 de incendii, în care au murit 36 de oameni.