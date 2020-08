Zeci de kilograme de pâine, aruncate la un tomberon din apropierea unui magazin din Capitală

Zeci de kilograme de pâine au fost aruncate la tomberon. Totul s-a întâmplat în spatele unui magazin din Capitală, ce aparţine unei reţele de supermarkete. Incidentul a fost filmat de un martor ocular, care a publicat imaginile pe internet. Cazul a stârnit indignare, iar mai mulţi oameni s-au întrebat dacă pâinea nu ar fi putut fi donată sau folosită ca hrană pentru animale.



Oamenii care locuiesc în blocurile din preajmă spun că angajaţii magazinului aruncă deseori produse alimentare cu termenul de valabilitate expirat.



"De ce le ţin atât de mult timp mucegăite, dar o parte sunt bune de mâncat. Permanent aici aruncă, de multe ori, dar de ce nu duc ei la casa de bătrâni, la casa de copii, care fărâmiturile le strâng de pe masă."



"De două ori pe zi aduc cu cărucioarele diferite produse. Câteodată vine un tânăr şi aruncă tot cu cărucior în tomberon şi pe urmă tot în el pun pâine. Cred că ei nu trebuie să ţină produsele pe raft până expiră."



Această femeie spune că vine deseori aici pentru a lua pâine pe care ulterior o dă la animale.



"Aceştia sunt mucegăiţi, au văzut că nu s-au vândut o zi, două, a treia zi să-i lase mai ieftin, cine nu o să îi ia, un bătrân.

- Le luaţi la animale?

- La animale, da. Le dau la motani, la câini."



Am încercat să vorbim cu managerul magazinului unde au fost surprinse imaginile scandaloase. Femeia a acceptat să vorbească cu noi, dar când am întrebat despre acest caz ni s-a închis telefonul în nas.



" - Dumneavoastră sunteţi manager la magazin corect?

- Da, eu vă ascult. Un angajat de la magazin aruncă pâinea în urna de gunoi şi vrem să ştim de ce se întâmplă lucrul ăsta, nu se poate altceva de făcut? Mă auziţi?... Alo..."



Am revenit cu mai multe apeluri, dar aceasta nu ne-a mai răspuns la telefon. Am transmis şi o solicitare oficială în adresa conducerii companiei, dar nu am primit, deocamdată, niciun răspuns.