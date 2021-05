Zeci de grădini au fost acoperite de noroi, iar şase gospodării au fost inundate în satul Băhrinești, Florești

Ploaia abundentă a făcut prăpăd în satul Băhrinești, raionul Florești. Zeci de grădini au fost acoperite de noroi, iar şase gospodării au fost inundate. Mai mult, două drumuri au fost luate de ape. Din fericire nimeni nu a avut de suferit.În doar câteva minute, gospodăria Cristinei Moşneguţă a fost inundată, iar şuvoaiele i-au intrat în casă. Femeia, care are trei copii, era acasă doar cu fetiţa de doi ani."Ploaia tare mare era. Până la genunchi era afară şi nu puteam ieşi. L-am sunat pe tata şi a venit şi ne-a scos din casă.- Şi fata s-a speriat?- Răcnea de doamne fereşte. Nu puteam nici afară să ies, nici cu dânsa să mă duc. Apa era mare în ogradă."Cu casa inundată s-a trezit şi Natalia Zghibarţa:"Aşa ceva eu nu am văzut. Eu sunt o pensionară de 69 de ani. Locuiesc aici din 63 şi aşa prăpăd ca cum o fost ieri nu am văzut."Femeia este în culmea disperării şi spune că nu ştie ce să facă:"Vreo două găini nu le-a înecat că s-au suit în coștereață. Am 10 găinușe. S-au suit în coștereață şi au scăpat.""Eu am 40 de ani de când sunt aici în ogradă aşa cum s-ar spune. Noi aşa ceva nu am văzut. Foarte puternic, foarte venea aşa fără … Asta a fost în 10-15 minute toate acestea s-au întâmplat."Şi alţi localnici au avut de suferit din cauza stihiei."În beci apa era aşa la gât. Se vedea numai borcane care pluteau mai deșarte, care cu fundul în sus. Îs multe încă în mâl, acum scoatem mâlul. De la ora opt îi dăm bătaie toţi trei. Parcă nu au fost până acum aşa inundaţii. Mai mâleau oleacă prin grădini, dar aşa ca inundaţii puternice de mult tare nu au fost.""Era apă aici prăpădenie. Era apă până mai sus de genunchi. Era în două cu țarină. Aceasta e a doua oară şi anul trecut tot s-a întâmplat aşa. Nu ce să facem cu Dumnezeu nu ne punem."Din cauza precipitațiilor a căzut şi o bucată din tavanul casei de cultură din localitate. Pagubele sunt estimate la aproximativ 50 de mii de lei."Ploile abundente care au fost, au fost rapide. Cred că nu a reuşit să îşi facă scurgerea şi acoperământul cred că îşi face festa la aşa ceva. A căzut tavanul, s-a răzmuiat şi trebuieşte de reparat."Primarul localităţii spune că bugetul nu are suficiente fonduri."Astăzi ne-am adunat, cu Comisia Extraordinară mergem la faţa locului să vedem ce pagube a adus această ploaie abundentă. Pagubele sunt de peste 150 de mii. Vom merge către Comisia Excepţională a raionului Floreşti ca să cerem ajutorul dumnealor ca să ne aloce o sursă de bani ca să renovăm aceste drumuri care au fost deteriorate."Angajații IGSU au fost solicitaţi și în localitatea Prajila din acelaşi raion.Ploaia a făcut ravagii şi în câteva localităţi din raionul Edineţ. O porțiune mare de cale ferată din satul Brătușeni a fost blocată de noroi.Şi în localitatea Hincăuți salvatorii au intervenit pentru a scoate apa dintr-o gospodărie.Meteorologii promit ploi în toată ţara şi joi. IGSU atenționează deținătorii bazinelor acvatice să verifice starea digurilor și barajelor de protecție.