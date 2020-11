Zeci de fermieri din întreaga ţară şi-au dat întâlnire la târgul ovinelor și caprinelor din Cimişlia

Zeci de fermieri din întreaga ţară şi-au dat întâlnire în acest weekend la târgul ovinelor și caprinelor. Evenimentul întitulat "Mioriță, laie bucălaie" a fost organizat la periferia oraşului Cimişlia. Dacă, anii precedenţi, târgul era o platformă bună de promovare în rândul oaspeţilor din străinătate, în acest an, din cauza pandemiei, acesta a avut loc într-un cerc mai restrâns.Unul dintre fermierii care spune că nu a ratat nicio ediţie a târgului este Teodor Grîu. Bărbatul a venit la eveniment tocmai din satul Recea, raionul Rîşcani. Deşi, în acest an, pandemia i-a redus din vânzări, fermierul speră că datorită târgului va atrage noi clienţi.TEODOR GRÎU, fermier:"Eu sunt veteran la expoziţie. Rasa Caracul. E bună de pelicele, dă carne şi lapte E rasă moldovenească. Aşa o oiţă ajunge şi peste 3.000, şi peste 2.500, 5.000 poate să fie o oaie."Iar Vitalie Brăguţă a venit la târg din satul Step-Soci, raionul Orhei. Fermierul nu a ezitat să-şi laude oile, care, spune el, sunt o încrucişare de rasă locală cu una austriacă."Avem rasa alpină franceză. Rasa e al doilea an mă ocup cu ele, adică sunt în creştere. Le-am adus aici la expoziţie, oamenii întreabă, pe viitor o să am de vânzare ieduţi, ţăpuşori de aşa rasă."La târg şi-au făcut loc şi producătorii de brânzeturi şi caşcavaluri."Am venit cu brânză de oi. Brânză mai dulce şi avem şi brânză mai sărăţică.""Avem brânză, avem caşcaval de provence, avem caşcaval clasic, avem caşcaval maturat şi caşcaval cu piper roşu. "Târgul a adunat mulţi vizitatori dornici să iasă din casă pentru a vedea şi cumpăra lucruri frumoase."Am venit să ne uităm. Am cumpărat o oală pentru găluci, mi-am mai luat una pentru cartofi.""Oi frumoase, de parodă bună şi interesantă. Am avut şi eu oi şi este interesant să vezi ceva mai frumos."Președintele Federației Crescătorilor de Ovine și Caprine, Pavel Prisăcaru, spune că scopul evenimentului este de a încuraja dezvoltarea acestei ramuri.Pavel Prisăcaru, președintele Federației Crescătorilor de Ovine și Caprine:"După un an de muncă fermierii îşi expun produsele. Avem expuse oi, avem producători care îşi prelucrează produse care produc oile. Avem brânză, caşcaval. Avem meşteri populari care prelucrează blănurile."Evenimentul a ajuns la cea de-a IV-a ediţie.